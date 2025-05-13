Чилийская белка в Новосибирске: питомец, выброшенный на улицу, рискует погибнуть

В лесу новосибирского Академгородка местные жители нашли необычного грызуна — чилийскую белку Дегу. Это экзотическое животное, которое обычно держат в домашних условиях, оказалось на свободе. Горожане обеспокоены судьбой питомца и начали поиски его владельца.
Все началось с тревожного сообщения в группе "Сообщество Академгородка. Новосибирск". Жители сообщили о находке чилийской белки в лесу, рядом с городом. Привычно для Дегу — это не дикая природа, а территория их привычного обитания, среди людей.
Дегу — популярные домашние питомцы, известные своей неприхотливостью и социализацией. Эти грызуны легко привыкают к жизни с человеком, а их рацион включает сено, зерновые, овощи и дикорастущие травы. Однако, как подчеркивают специалисты, выпуск одомашненных животных в дикую природу — это приговор. Дегу не приспособлены к сибирскому климату и не могут выжить в холодных условиях без помощи человека.
Этот случай стал поводом для обсуждений о небрежности владельцев домашних животных. Специалисты напоминают: выпускать домашних питомцев в дикую природу — это не только опасно для животных, но и нарушает экологический баланс. Отсутствие приспособленности к выживанию в таких условиях может привести к трагическим последствиям, сообщает atas.info.
Де́гу или чилийская белка (лат. Octodon degus), — южноамериканский грызун из семейства восьмизубовых, эндемик Чили.
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