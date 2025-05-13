Чилийская белка в Новосибирске: питомец, выброшенный на улицу, рискует погибнуть

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В лесу новосибирского Академгородка местные жители нашли необычного грызуна — чилийскую белку Дегу. Это экзотическое животное, которое обычно держат в домашних условиях, оказалось на свободе. Горожане обеспокоены судьбой питомца и начали поиски его владельца.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek555 (Jacek Plewa), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дегу, или чилийская белка

Необычная находка в Академгородке

Все началось с тревожного сообщения в группе "Сообщество Академгородка. Новосибирск". Жители сообщили о находке чилийской белки в лесу, рядом с городом. Привычно для Дегу — это не дикая природа, а территория их привычного обитания, среди людей.

Почему Дегу не может выжить в дикой природе

Дегу — популярные домашние питомцы, известные своей неприхотливостью и социализацией. Эти грызуны легко привыкают к жизни с человеком, а их рацион включает сено, зерновые, овощи и дикорастущие травы. Однако, как подчеркивают специалисты, выпуск одомашненных животных в дикую природу — это приговор. Дегу не приспособлены к сибирскому климату и не могут выжить в холодных условиях без помощи человека.

Призыв к ответственному обращению с питомцами

Этот случай стал поводом для обсуждений о небрежности владельцев домашних животных. Специалисты напоминают: выпускать домашних питомцев в дикую природу — это не только опасно для животных, но и нарушает экологический баланс. Отсутствие приспособленности к выживанию в таких условиях может привести к трагическим последствиям, сообщает atas.info.

Уточнения

Де́гу или чилийская белка (лат. Octodon degus), — южноамериканский грызун из семейства восьмизубовых, эндемик Чили.

