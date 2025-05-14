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Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивитcat after neutering

Зоосфера

Владельцы, особенно пожилого возраста, нередко отказываются кастрировать питомцев — мол, это не по природе, да и коту будет "обидно". В ход идут доводы про "ущербную мужскую судьбу", про "боль" и даже про "месть кота". Но правда в том, что кот вовсе не философ. Он не задумывается, что "потерял что-то важное". У него просто нет такого типа мышления.

Злой кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злой кот

Коты не умеют мыслить абстрактно. Они не понимают суть операции, как понимаем её мы. Но вот изменения в теле и поведении — ощущают, и ещё как.

Что происходит после кастрации

Гормоны перестают бушевать. Тестостерон падает, кот больше не мечется по ночам в поисках любви и не метит всё подряд.

Становится ласковее. Агрессия уходит, появляется желание проводить больше времени с хозяином.

Меньше стресса. Уходит навязчивая тревога, связанная с инстинктами — коту просто спокойнее живётся.

А что он при этом думает

Он не думает. Он чувствует. Что стало как-то легче, чище, спокойнее. Нет позывов искать партнёршу, не хочется драться за территорию. Но понять, откуда это — он не может.

А что насчёт боли

В первые дни коту может быть неприятно — швы, наркоз. Поэтому важно быть рядом, не давать бегать, соблюдать рекомендации ветеринара. Но проходит всё довольно быстро. И большинство кастрированных котов живут дольше, реже болеют и становятся настоящими домашними компаньонами.

Так что не, не понимает. Но точно чувствует, что стало лучше.

Уточнения

Кастра́ция (от лат. castratio от castrare — оскоплять), холоще́ние, оскопле́ние — удаление репродуктивных органов у животных или людей.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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