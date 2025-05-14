Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запуск гигафабрики Росатома не за горами: открываются новые рабочие места и новые возможности для бизнеса
Спасаем участок от змей: простой способ защитить территорию
Не сажай грецкий орех у дома — через пару лет пожалеешь
Netflix изменил интерфейс: пользователи в ярости из-за удаления любимых функций
15-летняя Пересильд выступила с заявлением после болезненного разрыва: скрывать измену – слабость!
Закон приняли — машины исчезают: что будет с такси в 2026 году
Без наличных: россияне смогут расплачиваться картами Мир в ещё одной стране
Спит — и ладно: как кошка решает, будить вас или нет
Заправка с работающим мотором: безобидная привычка или смертельный риск

Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок

2:25
Зоосфера

Прощание с питомцем — один из самых тяжёлых моментов для любого владельца. И всё же, зная, что именно происходит с кошкой в её последние дни, можно окружить её максимальной заботой, помочь ей уйти спокойно — и без боли.

Кошачий взгляд
Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошачий взгляд

Чувствует ли кошка, что умирает

Многие кошатники убеждены: да. Перед самой смертью животное часто начинает вести себя необычно — меняется настроение, привычки, поведение. Кто-то становится навязчиво ласковым, а кто-то внезапно уходит в тень — прячется, избегает людей, будто бы хочет остаться в одиночестве.

Учёные предполагают, что у кошек действительно есть нечто вроде шестого чувства. Они улавливают внутренние сигналы тела, запахи, перемены в биохимии, которые предвещают конец.

Признаки, которые говорят о приближении конца

  1. Апатия и вялость. Кошка перестаёт играть, почти всё время лежит.

  2. Потеря аппетита и жажды. Питомец отказывается от еды и воды.

  3. Проблемы с дыханием. Дыхание становится поверхностным или прерывистым.

  4. Поиск уединения. Кошка прячется в укромных местах, где её никто не тронет.

  5. Сбои в работе организма. Непроизвольные испражнения, судороги, конвульсии.

  6. Изменения голоса. Может чаще мяукать или, наоборот, замолчать совсем.

Особенно тревожны судороги и вытянутые лапы — они часто указывают на тяжёлую стадию умирания. В этом случае не стоит гадать — нужно как можно быстрее показать животное ветеринару.

Что делать, если кошка умирает

  • Создайте вокруг неё тишину и покой. Без яркого света, громких звуков и суеты.

  • Постелите ей тёплую подстилку в укромном месте.

  • Если кошка может пить — поставьте рядом воду.

  • Будьте рядом, если она ищет вашего присутствия. Но не навязывайтесь — многие умирают в одиночестве.

  • Самое важное — поговорите с врачом. Иногда самое гуманное — отпустить питомца без боли.

Да, будет тяжело. Да, сердце разорвётся. Но забота и любовь в эти последние минуты — самое большое, что вы можете подарить. А воспоминания останутся навсегда.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не стоит сажать цуккини до этих дней: ошибка, которая испортит весь урожай
Садоводство, цветоводство
Не стоит сажать цуккини до этих дней: ошибка, которая испортит весь урожай Аудио 
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Домашние животные
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка Аудио 
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Еда и рецепты
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Что скрывает С-400? Новый взгляд на противовоздушную оборону Индии и её успехи Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Последние материалы
Запуск гигафабрики Росатома не за горами: открываются новые рабочие места и новые возможности для бизнеса
Спасаем участок от змей: простой способ защитить территорию
Не сажай грецкий орех у дома — через пару лет пожалеешь
Netflix изменил интерфейс: пользователи в ярости из-за удаления любимых функций
15-летняя Пересильд выступила с заявлением после болезненного разрыва: скрывать измену – слабость!
Закон приняли — машины исчезают: что будет с такси в 2026 году
Без наличных: россияне смогут расплачиваться картами Мир в ещё одной стране
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Спит — и ладно: как кошка решает, будить вас или нет
Заправка с работающим мотором: безобидная привычка или смертельный риск
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.