Приматы под угрозой: кого мы можем потерять в ближайшие годы

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Более 100 учёных и специалистов в области охраны природы обновили ежегодный отчёт о наиболее уязвимых видах приматов. Список, который ведётся с 2000 года, включает 103 вида, находящихся на грани исчезновения.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Regan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Орангутан

Учёные назвали самых уязвимых приматов и призвали к срочным мерам защиты

Среди главных угроз для приматов — разрушение среды обитания, браконьерство, изменение климата и незаконная торговля дикими животными. На Мадагаскаре, например, серьёзно страдают четыре вида лемуров, включая самого маленького примата в мире — лемура мадам Берты.

Также под угрозой находятся горилла Кросс-Ривер и орангутан Тапанули, впервые описанный только в 2017 году, численность которого насчитывает около 800 особей. Приматы на островах Ментавайи страдают от охоты и вырубки лесов.

Авторы отчёта выделили четыре основных направления действий: защиту важных территорий, активное вовлечение местных сообществ в управление природными зонами, увеличение финансирования программ сохранения и ужесточение борьбы с незаконной торговлей.

"Необходимы срочные действия", — подчёркивают эксперты.

Уточнения

Прима́ты - отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян.

