Он ушёл, а она ждёт: что происходит с кошкой после смерти хозяина

Могут ли кошки скорбеть? Оказывается, да — и не только по своим собратьям. Потеря близкого человека для питомца может быть настоящим потрясением. У кошек, несмотря на их независимость, есть эмоциональный интеллект, и он глубже, чем кажется.
Учёные больше не спорят: у кошек, как и у людей, есть лимбическая система — центр эмоций. Радость, страх, тревога, агрессия, привязанность — всё это кошкам доступно. Они умеют скучать, ждать, привязываться и даже испытывать горе.
Кошки по-разному реагируют на смерть человека, который был для них центром мира. Кто-то замыкается и прячется, кто-то, наоборот, начинает громко мяукать или не отходит от других людей в доме. Среди типичных проявлений скорби:
апатия и потеря интереса к играм;
поиск умершего — кошка может ходить по дому, заглядывать в комнаты;
снижение аппетита, проблемы с пищеварением;
ухудшение состояния шерсти, снижение активности;
нарушения сна и даже вокализация — или слишком тихая, или наоборот — тревожно-громкая.
Исследование ASPCA показало: 65% кошек меняют поведение после потери другого питомца. Утрата человека — стресс ещё более масштабный. И кошки действительно могут "проживать" стадии горя: от отрицания до адаптации.
Скептики считают, что многие изменения связаны не с эмоциями, а с нарушением рутинных привычек. Например, если кота больше не кормят в одно и то же время или ему не уделяют привычного внимания, он начинает нервничать. Ещё одна теория — зеркальное отражение эмоций хозяев. Кошки чутко улавливают грусть в доме и сами начинают тревожиться.
Соблюдайте режим: не меняйте резкие привычки, сохраняйте рутину.
Общайтесь: ласка, голос, совместные игры помогают кошке справиться.
Позвольте уединение: если кошка хочет побыть одна — не мешайте.
Следите за здоровьем: отсутствие аппетита дольше суток — повод к визиту в клинику.
Потеря для кошки — это не просто отсутствие кого-то. Это сломанный мир. И если ей помочь, она его снова соберёт.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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