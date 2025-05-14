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Он ушёл, а она ждёт: что происходит с кошкой после смерти хозяина

2:32
Зоосфера

Могут ли кошки скорбеть? Оказывается, да — и не только по своим собратьям. Потеря близкого человека для питомца может быть настоящим потрясением. У кошек, несмотря на их независимость, есть эмоциональный интеллект, и он глубже, чем кажется.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Эмоции у кошек — миф или реальность

Учёные больше не спорят: у кошек, как и у людей, есть лимбическая система — центр эмоций. Радость, страх, тревога, агрессия, привязанность — всё это кошкам доступно. Они умеют скучать, ждать, привязываться и даже испытывать горе.

Что чувствует кошка после утраты хозяина

Кошки по-разному реагируют на смерть человека, который был для них центром мира. Кто-то замыкается и прячется, кто-то, наоборот, начинает громко мяукать или не отходит от других людей в доме. Среди типичных проявлений скорби:

  • апатия и потеря интереса к играм;

  • поиск умершего — кошка может ходить по дому, заглядывать в комнаты;

  • снижение аппетита, проблемы с пищеварением;

  • ухудшение состояния шерсти, снижение активности;

  • нарушения сна и даже вокализация — или слишком тихая, или наоборот — тревожно-громкая.

Почему это важно

Исследование ASPCA показало: 65% кошек меняют поведение после потери другого питомца. Утрата человека — стресс ещё более масштабный. И кошки действительно могут "проживать" стадии горя: от отрицания до адаптации.

Сложности в трактовке

Скептики считают, что многие изменения связаны не с эмоциями, а с нарушением рутинных привычек. Например, если кота больше не кормят в одно и то же время или ему не уделяют привычного внимания, он начинает нервничать. Ещё одна теория — зеркальное отражение эмоций хозяев. Кошки чутко улавливают грусть в доме и сами начинают тревожиться.

Как поддержать кошку в период утраты

  • Соблюдайте режим: не меняйте резкие привычки, сохраняйте рутину.

  • Общайтесь: ласка, голос, совместные игры помогают кошке справиться.

  • Позвольте уединение: если кошка хочет побыть одна — не мешайте.

  • Следите за здоровьем: отсутствие аппетита дольше суток — повод к визиту в клинику.

Потеря для кошки — это не просто отсутствие кого-то. Это сломанный мир. И если ей помочь, она его снова соберёт.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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