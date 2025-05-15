Попугаи-монахи придумали собственный язык для общения в мегаполисах

Попугаи-монахи из Южной Америки отлично приспособились к жизни в городах и часто образуют крупные колонии. Их взаимодействие сопровождается целым спектром звуков — от свистов до резких криков.
Учёные из Института поведения животных Макса Планка исследовали поведение этих птиц в Барселоне и пришли к выводу: попугаи, имеющие более обширные социальные связи, обладают гораздо богаче вокальным репертуаром. Особенно заметно, что самки используют больше различных звуков, демонстрируя активность в общении.
Интересная деталь - близкие друзья среди попугаев стремятся выделяться, а не подражать друг другу. Их звуки становятся менее похожими, что подчёркивает стремление сохранить индивидуальность.
Живя в больших группах, попугаи вырабатывают сложные системы общения, которые помогают им координировать действия и узнавать друг друга среди множества сородичей. Изучение этих звуков открывает новые возможности для понимания социальной жизни птиц.
Попугаеобра́зные - отряд птиц из инфракласса новонёбных.
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