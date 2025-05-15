Попугаи-монахи придумали собственный язык для общения в мегаполисах

Попугаи-монахи из Южной Америки отлично приспособились к жизни в городах и часто образуют крупные колонии. Их взаимодействие сопровождается целым спектром звуков — от свистов до резких криков.

Фото: commons.wikimedia.org by Emőke Dénes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Совиный попугай, или какапо (Strigops habroptilus)

Как попугаи-монахи используют уникальные сигналы для общения

Учёные из Института поведения животных Макса Планка исследовали поведение этих птиц в Барселоне и пришли к выводу: попугаи, имеющие более обширные социальные связи, обладают гораздо богаче вокальным репертуаром. Особенно заметно, что самки используют больше различных звуков, демонстрируя активность в общении.

Интересная деталь - близкие друзья среди попугаев стремятся выделяться, а не подражать друг другу. Их звуки становятся менее похожими, что подчёркивает стремление сохранить индивидуальность.

Живя в больших группах, попугаи вырабатывают сложные системы общения, которые помогают им координировать действия и узнавать друг друга среди множества сородичей. Изучение этих звуков открывает новые возможности для понимания социальной жизни птиц.

Уточнения

Попугаеобра́зные - отряд птиц из инфракласса новонёбных.

