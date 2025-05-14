Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легендарные поезда СССР. Маршруты, которые вошли в историю
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Тренировки только по выходным? Вот почему это работает
Прощайте, неудачные торты! Делимся золотым правилом работы с маслом — легко повторить
Не просто фиолетовые: какие баклажаны удивляют цветом и формой
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Аккумулятор умирает ночью? Вот где прячется коварный пожиратель тока
Самое неизученное место на Земле оказалось рядом: мы изучили его хуже, чем поверхность Луны
Эта программа стирки — настоящий вампир энергии: вот что происходит с вашим счётом за свет

Вся еда сначала нюхается котом — правила жизни в доме, где главный не человек

2:21
Зоосфера

Быть кошатником — не просто держать кота. Это образ жизни, особый менталитет и, кажется, немного магия. Ведь как иначе объяснить эти привычки, которые вызывают улыбку у некошатников, но понятны каждому, кто делит дом с усатым-полосатым?

Тейлор Свифт
Фото: YouTube канал LizaBella2 by Скриншот видео YouTube канала LizaBella2, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тейлор Свифт

1. Проверка пятен

Обнаружив лужицу на полу, кошатник не паникует — он обнюхивает. Вдруг это просто вода от зонта? Главное — убедиться, что это не "послание" от котика. И если всё чисто — облегчение на лице видно с порога.

2. Шопинг на двоих

Кошатник выбирает еду не только себе. Колбаса? А будет ли её есть кот? Печень или курочка — по вкусу ли хвостатому? А корм вообще в списке покупок идёт первым. Голодный кот — это не шутка, а угроза репутации хозяина.

3. Шаркающая походка

Вечерами кошатник передвигается как бабушка с дачи — шаркая, медленно, внимательно. Всё потому, что кот может спать в любом уголке. Один неправильный шаг — и хвост под каблуком. Зато шарканье — сигнал: "осторожно, иду!"

4. Сон на краю

Человек с котом в кровати — это человек, который не ворочается, не раскидывается и не дышит лишний раз. Всё ради того, чтобы не потревожить кошачье величество. Ведь если он уйдёт обиженный, заснуть будет сложнее, чем без подушки.

5. Досмотр еды

Кот обязан понюхать всё, что ты ешь. Иначе — сверлящий взгляд, драма на глазах и подозрение в предательстве. Даже если кот в итоге ничего не возьмёт, сам факт "разрешённого нюха" — святое.

6. Прощальный ритуал

Уходя из дома, кошатник не просто хлопает дверью. Он говорит коту, когда вернётся, целует его на макушку, напоминает, что он тут главный. Забыл чмокнуть? Придётся вернуться. Без поцелуя день не заладится.

Смешно ли это? Возможно. Пока у самого не появится кот. А потом — здравствуй, шарканье, поцелуи и проверки пятен. Потому что кошки — лучшие вербовщики в мире. И в этой "секте хвостатых" очень уютно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
После такого полива лук не узнать — стебель крепкий, луковица как мяч
Садоводство, цветоводство
После такого полива лук не узнать — стебель крепкий, луковица как мяч Аудио 
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Авто
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств Аудио 
Лицо не стареет — его старят брови: проверь три точки прямо сейчас
Красота и стиль
Лицо не стареет — его старят брови: проверь три точки прямо сейчас Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Туризм в СССР: поездка в Сочи — цены, сервис и впечатления Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Последние материалы
Вся еда сначала нюхается котом — правила жизни в доме, где главный не человек
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Тренировки только по выходным? Вот почему это работает
Прощайте, неудачные торты! Делимся золотым правилом работы с маслом — легко повторить
Не просто фиолетовые: какие баклажаны удивляют цветом и формой
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Аккумулятор умирает ночью? Вот где прячется коварный пожиратель тока
Самое неизученное место на Земле оказалось рядом: мы изучили его хуже, чем поверхность Луны
Эта программа стирки — настоящий вампир энергии: вот что происходит с вашим счётом за свет
Доступный литий: Lyten предлагает новый подход к производству аккумуляторов в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.