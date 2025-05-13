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У неё девять жизней — а сколько лет? Вот как просто перевести кошачий возраст в человеческий

2:00
Зоосфера

Многие уверены, что один кошачий год равен семи человеческим. Удобно, но неправда. Всё куда интереснее: кошки взрослеют стремительно и уже в год могут считаться тинейджерами.

Сиамская кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Alexandr frolov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сиамская кошка

Так, в 12 месяцев у кошки за плечами уже "человеческие" 15 лет. А в 2 года — целых 24. После этого каждый её год приравнивается примерно к четырём нашим. Поэтому, если вашей кошке 9 лет, это уже мудрая "пятидесятилетняя" — 24 плюс 5 умножить на 4. Выходит, 44 года.

Именно поэтому пушистая красавица в десять лет не просто взрослая — она ближе к пенсионному возрасту, ей уже за пятьдесят "по-человечески". А двадцатилетнюю кошку можно смело называть столетней бабушкой: по шкале эквивалентов это где-то 96 лет. А рекордсменка Крем Паф из Техаса дожила до 38 лет, что соответствует 169 годам в нашем исчислении!

От чего зависит, сколько проживёт кошка

На продолжительность жизни влияет многое: порода, вес, образ жизни и даже пол. Например, кошки-девочки живут в среднем почти на два года дольше мальчиков. А стерилизованные кошки получают в подарок около шести дополнительных месяцев жизни.

Кошки, которые гуляют сами по себе на улице, живут в два раза меньше домашних. Всё дело в рисках: инфекции, паразиты, автомобили, собаки и другие опасности сокращают их жизнь. А вот "диванные философы" с миской у батареи доживают до 15-17 лет.

Некоторые породы отличаются особым долголетием. Например, бирманские кошки в среднем живут дольше остальных — около 16 лет. Персидские и британские — немного меньше, но тоже неплохо держатся.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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