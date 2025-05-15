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Клещи не прощают ошибок: как спасти питомца и нервы владельца

1:18
Зоосфера

Перед поездкой на природу животное обязательно нужно защитить от паразитов. Об этом рассказала главврач ветклиники О. Михеева.

Сиамская кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Alexandr frolov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сиамская кошка

Как подготовить питомца к поездке на природу

За 1-3 дня до выезда рекомендуется провести обработку от клещей и блох. Однако нельзя применять одновременно несколько препаратов: в их составе могут совпадать действующие вещества, что приведёт к передозировке. При необходимости можно использовать инсектоакарицидные спреи, которые наносят прямо на шерсть животного перед выходом на прогулку. Эффект таких средств сохраняется около двух часов.

Без обработки питомец рискует заразиться гельминтами, что вызовет зуд, аллергические реакции и другие серьёзные проблемы. Клещи представляют угрозу передачи опасных инфекций, а укусы комаров могут привести к заболеванию дирофиляриозом у собак. Блохи же переносят один из видов гельминтозов у кошек.

Хотя заражение гельминтами от питомцев к людям происходит крайне редко, укусы блох могут вызвать зуд и раздражение кожи у владельцев. Инфекции, переносимые клещами, передаются человеку только в случае присасывания насекомого.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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