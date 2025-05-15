Туристы сами провоцируют акул: что показал анализ сотен нападений

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Акулы редко нападают на людей без причины — большинство инцидентов связано с действиями самих туристов. Об этом сообщает The Times со ссылкой на результаты нового исследования.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharkcrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Акула

Почему укусы акул чаще связаны с поведением людей

Учёные проанализировали 74 случая укусов акул, зафиксированных во Французской Полинезии с 2009 по 2023 год. В 5% эпизодов акулы могли воспринимать действия людей как угрозу. Также исследователи изучили мировую базу Shark Attack Files, в которой с XIX века собираются данные о нападениях, и нашли более 300 случаев, где укусы были оборонительной реакцией.

Профессор Эрик Клуа из французского университета PSL отметил, что ежегодно акулы убивают не более 10 человек, тогда как, например, собаки становятся причиной более 10 тысяч смертей. Несмотря на это, к акулам продолжает сохраняться негативное отношение.

По словам учёного, чаще всего нападения происходят из-за самих туристов: ради эффектных фото или видео люди приближаются к акулам, трогают их или хватаются за плавники, провоцируя хищников на оборонительные укусы.

Уточнения

Аку́лы — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.



