Черепаха сбежала, замерзла и всё равно вернулась: история Леонардо

Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Великобритании черепаху по кличке Леонардо нашли спустя девять месяцев после побега. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Openverse by bamyers4az, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Красноухая черепаха

Черепаха проползла полтора километра за девять месяцев и вернулась домой

Летом 2024 года Рейчел Этчс разместила в соцсетях объявление о пропаже питомца. Черепаха незаметно уползла из сада, когда семья отвлеклась на детей. Несмотря на долгое отсутствие, хозяйка не теряла надежды.

Через девять месяцев выгульщик собак случайно заметил Леонардо, медленно передвигающегося по улице. Он отнёс черепаху в зоомагазин, где сотрудники узнали её благодаря старому объявлению и связались с Рейчел.

Женщина забрала питомца домой.

"Он 13 лет жил у нас под обогревателем, поэтому мы не верили, что он переживёт зиму на улице", — поделилась Рейчел. Она предположила, что Леонардо смог выжить благодаря естественной спячке.

Уточнения

Черепа́хи — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

