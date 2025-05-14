29-летний турист на Филиппинах захотел сделать селфи с крокодилом в зоопарке и оказался на грани смерти. Как сообщает New York Post, мужчина перелез через ограждение, приняв четырёхметровую самку крокодила по кличке Лалай за муляж.
Когда он подошёл ближе, хищница внезапно набросилась на него, сжала его руку в челюстях, а затем укусила за бедро и начала переворачивать, готовясь к смертельной атаке.
Борьба с крокодилом длилась около 30 минут. Спасение пришло благодаря дрессировщику, который оглушил Лалай тяжёлым предметом, чтобы освободить мужчину. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами, ему наложили более 50 швов.
Позднее выяснилось, что турист действительно думал, будто перед ним — декоративный экспонат.
"Такое поведение очень опасно. Никому не следует заходить в вольер с животными в зоопарке. Ему невероятно повезло, что он выжил", — подчеркнул сержант полиции Джоэл Саджолга.
Крокоди́лы — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.
Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.