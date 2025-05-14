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Селфи ради лайков обернулось 50 швами: фатальная ошибка туриста

1:08
Зоосфера

29-летний турист на Филиппинах захотел сделать селфи с крокодилом в зоопарке и оказался на грани смерти. Как сообщает New York Post, мужчина перелез через ограждение, приняв четырёхметровую самку крокодила по кличке Лалай за муляж.

Крокодил
Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Крокодил

Турист перепутал крокодила с муляжом и едва не погиб

Когда он подошёл ближе, хищница внезапно набросилась на него, сжала его руку в челюстях, а затем укусила за бедро и начала переворачивать, готовясь к смертельной атаке.

Борьба с крокодилом длилась около 30 минут. Спасение пришло благодаря дрессировщику, который оглушил Лалай тяжёлым предметом, чтобы освободить мужчину. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами, ему наложили более 50 швов.

Позднее выяснилось, что турист действительно думал, будто перед ним — декоративный экспонат.

"Такое поведение очень опасно. Никому не следует заходить в вольер с животными в зоопарке. Ему невероятно повезло, что он выжил", — подчеркнул сержант полиции Джоэл Саджолга.

Уточнения

Крокоди́лы — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

Автор Дмитрий Тезнев
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