Кошка как охранник: кто бы мог подумать, что она на такое способна

Когда говорят о защите человека животным, в голове сразу всплывает образ верного пса. Но кошки — не такие уж равнодушные создания, как принято думать. Некоторые из них способны на настоящие подвиги ради безопасности любимого хозяина. Впрочем, проявляется это не всегда так, как мы ожидаем.
Несмотря на стереотипы, кошки формируют с людьми тесную эмоциональную связь. Им важны не только еда и тепло, но и чувство безопасности рядом с человеком. Учёные сравнивают эту связь с отношениями между младенцем и родителем.
Если кошка чувствует угрозу — будь то незнакомец, собака или просто резкий звук — она может встать на защиту. Чаще всего это не нападение, а предупреждение: громкое мяуканье, вставание на пути "врага", демонстрация агрессии.
Некоторые питомцы, особенно если они сильно привязаны к одному человеку, могут даже мешать другим приближаться. Это выглядит как гиперопека и в запущенном виде переходит в агрессию к гостям или членам семьи.
Важно не поощрять агрессивное поведение. Ласка или угощение после "нападения" только укрепляют вредную привычку. Но и ругать кошку бесполезно — она не поймёт, за что наказана. Лучше спокойно отойти, не провоцируя её, и перенаправить энергию на игрушку.
Кошки умеют чувствовать посторонних раньше людей. Их слух и обоняние — настоящие сенсоры. Например, в США известен случай, когда кошка успела предупредить хозяина о грабителях — и тот вызвал полицию.
Кошка может и не броситься на злоумышленника, как собака, но будет рядом, когда вам плохо. Будет следовать за вами, укладываться спать ближе, предупреждать о незнакомцах. Это и есть её способ показать: "Ты — мой человек, и я тебя защищаю".
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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