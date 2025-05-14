Опасность рядом: три болезни, которые чаще всего убивают кошек

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сегодня прежние кошачьи "убийцы" вроде бешенства и панлейкопении отступили — вакцины сделали своё дело. Но на их место пришли новые, коварные враги: FeLV, FIV и FIP. Эти вирусы ежегодно уносят жизни миллионов кошек по всему миру.

Фото: commons.wikimedia.org by ChloeanneH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кошка с котятами

Почему старые угрозы уже не так страшны

Регулярная вакцинация сделала бешенство и вирусные респираторные инфекции редкостью среди домашних кошек. Однако бездомные и непривитые животные по-прежнему в группе риска, а значит, контакт с ними — потенциальная угроза.

Новая тройка смертельно опасных вирусов

FeLV (вирус лейкемии кошек) поражает иммунную систему, провоцирует онкологию и анемию. Заражение происходит через слюну, укусы и даже от матери к котятам. Годы без симптомов — и всё это время кошка остаётся заразной. Спасение — в своевременной диагностике и вакцинации.

FIV (кошачий иммунодефицит) разрушает защитные силы организма, делая кошку уязвимой перед любой инфекцией. Основной путь передачи — укусы. Вакцина в России больше не применяется: она мешала точной диагностике. Главная защита — кастрация и безопасные условия жизни.

FIP - раньше это был приговор. Болезнь развивается из мутировавшего кошачьего коронавируса. Прогноз почти всегда был летальным. Но с 2019 года появились препараты на основе GS-441524, которые спасают до 90% заболевших. Главное — вовремя заметить симптомы.

Как уберечь питомца

Ограничьте доступ на улицу. Домашний режим снижает риск заражения в разы.

Изолируйте новых питомцев. Тестируйте на вирусы, прежде чем знакомить с другими.

Соблюдайте гигиену. Мойте руки после контакта с чужими кошками, дезинфицируйте миски и игрушки.

Не верьте внешности. До 10% инфицированных кошек выглядят абсолютно здоровыми. Только тест покажет правду.

Профилактика важнее лечения

Пока лекарства есть не от всех вирусов, именно профилактика остаётся главным щитом. Не откладывайте визит к ветеринару и не рискуйте — у кошек нет девяти жизней, когда дело касается этих трёх букв: FeLV, FIV, FIP.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



