Спит — и ладно: как кошка решает, будить вас или нет

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, что кошки — самые чуткие создания. Они внимательно наблюдают за нами, подстраиваются под наш график и, казалось бы, даже знают, когда мы спим. Но так ли это на самом деле?

Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кот

Почему кошка вас будит

Чаще всего дело не в вредности или мстительности. Просто с кошкой днём не поиграли, она накопила энергию — и вот вам ночная "охота". Мяуканье, беготня, попытки привлечь внимание — обычное поведение для скучающего питомца. Некоторые даже прибегают к крайним мерам: кусают за палец ноги или бьют лапой по лицу.

А может, всё-таки понимает

Иногда кошки, наоборот, ведут себя почти идеально: наблюдают за спящим человеком, ложатся рядом, ждут пробуждения. Особенно это заметно у животных, живущих с человеком не первый год. Они запоминают распорядок дня, улавливают сигналы — замедленное дыхание, неподвижность — и понимают: "хозяин спит".

Так всё же — понимает или нет

Кошки способны уловить, что человек спит. Но вот понять, что будить не надо, — это уже вопрос воспитания. Если питомец растёт в заботе, получает достаточно внимания, игр и движений, он может подстроиться под ваш режим. Однако это не осознанное понимание человеческих правил, а результат наблюдений и опыта.

И всё же, иногда так хочется верить, что любимая кошка просто чувствует — тебе нужно выспаться. И потому она молча ждёт твоего утра.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



