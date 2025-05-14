Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запуск гигафабрики Росатома не за горами: открываются новые рабочие места и новые возможности для бизнеса
Спасаем участок от змей: простой способ защитить территорию
Не сажай грецкий орех у дома — через пару лет пожалеешь
Netflix изменил интерфейс: пользователи в ярости из-за удаления любимых функций
15-летняя Пересильд выступила с заявлением после болезненного разрыва: скрывать измену – слабость!
Закон приняли — машины исчезают: что будет с такси в 2026 году
Без наличных: россияне смогут расплачиваться картами Мир в ещё одной стране
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Заправка с работающим мотором: безобидная привычка или смертельный риск

Спит — и ладно: как кошка решает, будить вас или нет

1:32
Зоосфера

Кажется, что кошки — самые чуткие создания. Они внимательно наблюдают за нами, подстраиваются под наш график и, казалось бы, даже знают, когда мы спим. Но так ли это на самом деле?

Кот
Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Почему кошка вас будит

Чаще всего дело не в вредности или мстительности. Просто с кошкой днём не поиграли, она накопила энергию — и вот вам ночная "охота". Мяуканье, беготня, попытки привлечь внимание — обычное поведение для скучающего питомца. Некоторые даже прибегают к крайним мерам: кусают за палец ноги или бьют лапой по лицу.

А может, всё-таки понимает

Иногда кошки, наоборот, ведут себя почти идеально: наблюдают за спящим человеком, ложатся рядом, ждут пробуждения. Особенно это заметно у животных, живущих с человеком не первый год. Они запоминают распорядок дня, улавливают сигналы — замедленное дыхание, неподвижность — и понимают: "хозяин спит".

Так всё же — понимает или нет

Кошки способны уловить, что человек спит. Но вот понять, что будить не надо, — это уже вопрос воспитания. Если питомец растёт в заботе, получает достаточно внимания, игр и движений, он может подстроиться под ваш режим. Однако это не осознанное понимание человеческих правил, а результат наблюдений и опыта.

И всё же, иногда так хочется верить, что любимая кошка просто чувствует — тебе нужно выспаться. И потому она молча ждёт твоего утра.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не стоит сажать цуккини до этих дней: ошибка, которая испортит весь урожай
Садоводство, цветоводство
Не стоит сажать цуккини до этих дней: ошибка, которая испортит весь урожай Аудио 
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Домашние животные
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка Аудио 
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Еда и рецепты
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Что скрывает С-400? Новый взгляд на противовоздушную оборону Индии и её успехи Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Последние материалы
Запуск гигафабрики Росатома не за горами: открываются новые рабочие места и новые возможности для бизнеса
Спасаем участок от змей: простой способ защитить территорию
Не сажай грецкий орех у дома — через пару лет пожалеешь
Netflix изменил интерфейс: пользователи в ярости из-за удаления любимых функций
15-летняя Пересильд выступила с заявлением после болезненного разрыва: скрывать измену – слабость!
Закон приняли — машины исчезают: что будет с такси в 2026 году
Без наличных: россияне смогут расплачиваться картами Мир в ещё одной стране
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Спит — и ладно: как кошка решает, будить вас или нет
Заправка с работающим мотором: безобидная привычка или смертельный риск
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.