Любил, кормил, растил — а теперь нельзя: содержание некоторых животных оказалось незаконным

А вы бы стали заводить дома бегемота? А ядовитого паука? Удивительно, но до недавнего времени в России это не было запрещено — пока не вступили в силу новые правила.
Теперь держать дома экзотических животных вроде тигров, львов, кобры, скорпионов, страусов, ядовитых пауков и даже фламинго — под запретом. Закон распространяется и на таких гигантов, как бегемоты и пеликаны.
Правительство объясняет: эти меры направлены на защиту людей и животных. Содержать крупных хищников или ядовитых существ дома попросту опасно. Кроме того, зачастую владельцы не могут обеспечить им надлежащие условия — страдает само животное.
"Это не просто желание ограничить свободу. Мы защищаем как граждан, так и тех, кто не может за себя постоять — животных", — комментируют в профильных ведомствах.
С 1 января 2020 года в силу вступил перечень животных, запрещённых к домашнему содержанию. В 2025 году список расширили — теперь он включает свыше 100 видов. В нём оказались:
крупные хищники (тигры, львы, медведи),
ядовитые рептилии и насекомые (кобры, мамбы, тарантулы),
морские хищники (некоторые виды акул),
птицы, которым нужен особый климат (страусы, фламинго),
амфибии, выделяющие яд (например, листолазы).
Важно: цирки, зоопарки и научные учреждения по-прежнему имеют право содержать таких животных. А тем, кто приобрёл их до 2020 года, позволено оставить питомцев до конца их жизни — но продавать или размножать их нельзя.
Да. Если животное попало в список, но не представляет опасности (например, декоративный страус-нимфа, выведенный специально для домашних условий), можно получить разрешение на содержание при соблюдении ряда условий.
Нарушение закона влечёт за собой штраф и, в ряде случаев, конфискацию животного.
Так что если вам захочется завести дома нечто экзотическое — сначала убедитесь, что это не нарушает закон.
Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.
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