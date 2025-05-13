Любил, кормил, растил — а теперь нельзя: содержание некоторых животных оказалось незаконным

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

А вы бы стали заводить дома бегемота? А ядовитого паука? Удивительно, но до недавнего времени в России это не было запрещено — пока не вступили в силу новые правила.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Jurvetson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ сервал

Теперь держать дома экзотических животных вроде тигров, львов, кобры, скорпионов, страусов, ядовитых пауков и даже фламинго — под запретом. Закон распространяется и на таких гигантов, как бегемоты и пеликаны.

Почему запретили

Правительство объясняет: эти меры направлены на защиту людей и животных. Содержать крупных хищников или ядовитых существ дома попросту опасно. Кроме того, зачастую владельцы не могут обеспечить им надлежащие условия — страдает само животное.

"Это не просто желание ограничить свободу. Мы защищаем как граждан, так и тех, кто не может за себя постоять — животных", — комментируют в профильных ведомствах.

Что изменилось

С 1 января 2020 года в силу вступил перечень животных, запрещённых к домашнему содержанию. В 2025 году список расширили — теперь он включает свыше 100 видов. В нём оказались:

крупные хищники (тигры, львы, медведи),

ядовитые рептилии и насекомые (кобры, мамбы, тарантулы),

морские хищники (некоторые виды акул),

птицы, которым нужен особый климат (страусы, фламинго),

амфибии, выделяющие яд (например, листолазы).

Важно: цирки, зоопарки и научные учреждения по-прежнему имеют право содержать таких животных. А тем, кто приобрёл их до 2020 года, позволено оставить питомцев до конца их жизни — но продавать или размножать их нельзя.

Есть исключения

Да. Если животное попало в список, но не представляет опасности (например, декоративный страус-нимфа, выведенный специально для домашних условий), можно получить разрешение на содержание при соблюдении ряда условий.

Что грозит нарушителям

Нарушение закона влечёт за собой штраф и, в ряде случаев, конфискацию животного.

Так что если вам захочется завести дома нечто экзотическое — сначала убедитесь, что это не нарушает закон.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

