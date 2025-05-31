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Как вытащить кошку из укрытия без стресса: проверенные способы, которые работают

3:16
Зоосфера

Когда кошка прячется, это часто связано с её страхом, стрессом или просто потребностью в уединении. Иногда нужно мягко выманить её из укрытия, например, чтобы убедиться в её здоровье или провести к ветеринару. В этом материале мы расскажем, как правильно мотивировать питомца выйти из безопасного уголка.

Кошка и собака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и собака

Почему кошка прячется

  1. Стресс от изменений в обстановке. Животные очень чувствительны к окружающей среде, и любое изменение, будь то новая мебель или переезд, может вызвать у кошки стресс. Много шума или появление новых людей тоже может заставить её искать укрытие.

  2. Инстинкт безопасности. Прятаться — это часть природного инстинкта кошки, защищающего её от угроз. Поэтому любые шумы или незнакомые вещи могут вызвать у питомца страх и желание скрыться.

  3. Болезнь или боль. Если кошка начинает прятаться без видимой причины, возможно, она чувствует себя плохо. Это может быть сигналом болезни или травмы, и в таком случае необходимо обратить внимание на её поведение.

  4. Желание поиграть. Особенно молодые кошки часто прячутся, чтобы подготовиться к неожиданной атаке на ваши ноги или руки. Это может быть просто игривое поведение, а не страх.

Как помочь кошке выйти из укрытия

  1. Терпение и спокойствие — ключ к успеху. Не пытайтесь вытащить кошку насильно. Если вы нервничаете или излучаете беспокойство, питомец это почувствует. Говорите с ним мягким голосом и создайте спокойную атмосферу вокруг его укрытия. Это поможет кошке почувствовать себя в безопасности.

  2. Создайте безопасное пространство. Если кошка новая, выделите ей тихую комнату с комфортными условиями — мягкой подушкой, мисками для еды и воды и игрушками. Дайте питомцу время привыкнуть к месту, прежде чем выведете его наружу.

  3. Предложите лакомство. Кошки любят вкусности, и это может быть хорошим способом заманить питомца. Насыпьте немного угощений в миску рядом с его укрытием и ждите, пока он подойдёт. Не торопите его, дайте ему время.

  4. Используйте игрушки для игры. Иногда активная игра помогает кошке выйти из укрытия. Удочка или игрушка в виде мыши могут пробудить в ней охотничьи инстинкты, и вскоре она будет активно участвовать в вашем "поединке".

  5. Успокаивающие феромоны. Если кошка особенно нервничает, можно распылить специальные феромоны, которые помогут ей расслабиться и выйти из укрытия.

Ошибки, которых следует избегать

  • Не заставляйте кошку выходить насильно — это может привести к повышенному стрессу или даже агрессии.

  • Избегайте громких звуков и резких движений, которые могут напугать кошку.

  • Не ограничивайте её в пространстве, если она не готова выйти. Дайте ей время для адаптации.

Если всё сделано правильно, ваша кошка постепенно привыкнет к дому и начнёт выходить из укрытия по своей воле, ощущая себя в безопасности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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