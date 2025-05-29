Почему ваша кошка больше не мурлычет? Вот что это может значить для её здоровья

Мурлыканье у кошек часто ассоциируется с благополучием, и его отсутствие может насторожить владельцев. Когда кошка не мурлычет, это не всегда сигнал о проблемах, но важно понимать, что может стоять за этим поведением.
Звуки мурлыканья кошки имеют низкую частоту (от 20 до 50 Герц), и они оказывают успокаивающее влияние. Эти вибрации могут помочь бороться со стрессом, тревогой и депрессией. Более того, некоторые исследования показывают, что мурлыканье кошки ускоряет процесс заживления переломов. Возможно, именно поэтому многие поклонники мурлыкающих питомцев уверены в целебных свойствах этих звуков.
Мурлыканье — это способ общения кошек с окружающим миром. У молодых кошек этот звук служит сигналом безопасности, помогая им находить мать и кормиться. Взрослые кошки могут использовать мурлыканье для успокоения других сородичей. Домашние кошки, в свою очередь, мурлычат в знак привязанности к своим хозяевам. Этот процесс сопровождается выбросом эндорфинов, что помогает кошке расслабиться и снять стресс.
Иногда кошки не мурлычут вовсе, и это вполне нормально. Каждое животное уникально и имеет свои особенности характера. Однако если кошка, которая обычно мурлычет, внезапно перестала это делать, стоит обратить внимание на её поведение. Если она продолжает есть и играть, возможно, просто наступила такая фаза. Но если это сопровождается потерей аппетита или апатией, стоит обратиться к ветеринару. В таких случаях прекращение мурлыканья может быть признаком болезни или дискомфорта.
Если ваш питомец перестал мурлыкать, важно наблюдать за его поведением. Если кошка всё так же активна и ведет себя как обычно, возможно, просто наступила перемена в её настроении или привычках. Однако если есть другие признаки недомогания, такие как потеря аппетита или апатия, лучше не откладывать визит к ветеринару.
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