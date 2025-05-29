Почему ваша кошка больше не мурлычет? Вот что это может значить для её здоровья

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мурлыканье у кошек часто ассоциируется с благополучием, и его отсутствие может насторожить владельцев. Когда кошка не мурлычет, это не всегда сигнал о проблемах, но важно понимать, что может стоять за этим поведением.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Довольный кот

Как мурлыканье влияет на человека

Звуки мурлыканья кошки имеют низкую частоту (от 20 до 50 Герц), и они оказывают успокаивающее влияние. Эти вибрации могут помочь бороться со стрессом, тревогой и депрессией. Более того, некоторые исследования показывают, что мурлыканье кошки ускоряет процесс заживления переломов. Возможно, именно поэтому многие поклонники мурлыкающих питомцев уверены в целебных свойствах этих звуков.

Зачем кошки мурлыкают

Мурлыканье — это способ общения кошек с окружающим миром. У молодых кошек этот звук служит сигналом безопасности, помогая им находить мать и кормиться. Взрослые кошки могут использовать мурлыканье для успокоения других сородичей. Домашние кошки, в свою очередь, мурлычат в знак привязанности к своим хозяевам. Этот процесс сопровождается выбросом эндорфинов, что помогает кошке расслабиться и снять стресс.

Почему кошка перестала мурлыкать

Иногда кошки не мурлычут вовсе, и это вполне нормально. Каждое животное уникально и имеет свои особенности характера. Однако если кошка, которая обычно мурлычет, внезапно перестала это делать, стоит обратить внимание на её поведение. Если она продолжает есть и играть, возможно, просто наступила такая фаза. Но если это сопровождается потерей аппетита или апатией, стоит обратиться к ветеринару. В таких случаях прекращение мурлыканья может быть признаком болезни или дискомфорта.

Что делать, если кошка не мурлычет

Если ваш питомец перестал мурлыкать, важно наблюдать за его поведением. Если кошка всё так же активна и ведет себя как обычно, возможно, просто наступила перемена в её настроении или привычках. Однако если есть другие признаки недомогания, такие как потеря аппетита или апатия, лучше не откладывать визит к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

