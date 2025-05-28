ЦРУ и кошки: как американские шпионы пытались заставить кошку шпионить за СССР

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В начале 1960-х годов, когда холодная война достигала пика, ЦРУ придумало сумасшедший план, чтобы перехитрить Советский Союз. Они решили использовать кошек как шпионов, записывающих важные разговоры дипломатов. Проект под названием "Acoustic Kitty" стал одним из самых странных и провальных экспериментов в истории разведки.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка охотится

Процесс превращения кошки в шпиона

Идея была проста и амбициозна: имплантировать микрофоны в уши кошки, батареи под кожу и антенны в хвост. Эти кошки должны были незаметно подходить к дипломатам и записывать их разговоры. Роберт Уоллес, бывший директор технических служб ЦРУ, рассказывал, что операцию провели без серьезных осложнений, но на этом проблемы только начинались.

Непредсказуемые кошки: как они подводили ЦРУ

Несмотря на долгие недели тренировок, кошка не хотела следовать плану. Она, как и все кошки, была непредсказуемой. Бывший помощник директора ЦРУ Виктор Маркетти вспоминал, что животное отправлялось на охоту, как только голодало. Все попытки исправить её поведение не увенчались успехом, а кошка продолжала жить своей жизнью.

Первая миссия: провал с трагическим концом

В 1967 году ЦРУ решило провести первый реальный тест. Кошку отправили в парк для записи разговора двух мужчин. Но вместо того чтобы записывать беседу, кошка вышла на улицу и была сбита такси. ЦРУ признало, что проект не оправдал себя, несмотря на все усилия и потраченные миллионы.

Как завершилась история "Акустической кошечки"

После трагической гибели кошки проект был закрыт. Однако Роберт Уоллес позже рассказал, что животное выжило и прожило мирную жизнь после увольнения с работы. Несмотря на неудачу, эксперименты с животными продолжались. Вскоре ЦРУ перешло к использованию голубей для разведки, и оказалось, что они могут быть гораздо более эффективными.

Переход к новым технологиям

Проект с кошками был завершён, но использование животных в разведке не исчезло. ЦРУ продолжало искать способы применения животных в разведывательных целях, хотя с развитием технологий животных заменили беспилотники и другие устройства.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

