Чем опасны кошачьи подушечки? Когда простое прикосновение может стать мучением

2:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маленькие, розовые, черные или пятнистые… кошачьи подушечки удивляют своим разнообразием. Но зачем они нужны? Ответ скрывается в уникальных свойствах этих участков под лапами, которые делают кошек такими ловкими и бесшумными охотниками.

Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошачьи лапы

Как устроены подушечки кошачьих лап

Каждая лапка кошки имеет несколько подушечек: по семь на передних и пять на задних лапах. Эти маленькие участки состоят из плотной ткани, богатой коллагеном, жировыми клетками и нервными окончаниями. Они гибкие и чувствительные, что придает кошке невероятную подвижность и ловкость. Подушечки покрыты ороговевшей кожей, что защищает их от износа, а также от механических повреждений.

Что еще интересно: подушечки хорошо васкуляризированы, что позволяет кошке быстро реагировать на изменения температуры. Это помогает избегать повреждений от горячих или холодных поверхностей.

Зачем кошкам такие подушечки

Одной из главных функций подушечек является их способность поглощать шум, благодаря чему кошка ходит практически бесшумно. Это крайне важно для охотников, которым нужно оставаться незаметными. Еще подушечки выполняют роль амортизаторов, защищая суставы кошки от ударов и чрезмерной нагрузки. Также подушечки кошек содержат потовые железы, которые помогают регулировать температуру тела. Если кошка перегрета или испытывает стресс, она может оставлять мокрые следы на полу.

Почему подушечки такие чувствительные

Чувствительность подушечек — не просто особенность, а важное преимущество для кошек. Через подушечки проходит большое количество нервных окончаний, что помогает кошке ощущать даже самые маленькие колебания поверхности, и выявлять потенциальную добычу во время охоты. Однако эта чувствительность делает лапки уязвимыми к травмам, таким как порезы или ожоги, что доставляет кошке сильный дискомфорт.

Как кошки реагируют на прикосновения

Некоторые кошки терпят, когда их подушечки лап трогают, но многие не любят, когда их лапки касаются чужие руки. Это связано с тем, что даже легкое давление может вызывать у кошки дискомфорт. Однако, если кошка социализирована и доверяет хозяину, ее можно приучить к тому, чтобы аккуратно проверять подушечки, например, для стрижки ногтей. Но важно помнить: неудачный опыт может повлиять на отношения с питомцем, поэтому важно быть осторожным и внимательным.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

