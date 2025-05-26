Он кажется белым, но это обман: медведь носит невидимую шубу, которая спасает от мороза

На первый взгляд он словно соткан из снега: могучий, сверкающий на солнце, будто вышел из мифа. Но если приглядеться, становится ясно — белый медведь лишь кажется белым.
На самом деле его кожа — угольно-чёрная. А мех? Прозрачный. Его длинные остевые волосы полые, как трубочки, и отражают окружающий свет. Именно это оптическое волшебство дарит ему «белый» вид — как зеркало льда, на котором он живёт.
Интересно: при закатах медведи становятся оранжевыми — тот же мех, другой свет.
Это удивительное существо носит латинское имя Ursus maritimus — морской медведь. И правда, это больше подходит: он обожает воду, может проплыть десятки километров, но всё же предпочитает передвигаться по суше, чтобы беречь энергию.
Всё, что выше +10°C, — уже проблема. Большая часть его жизни проходит на арктических льдинах: охота, отдых, перекочёвки. Главное блюдо — тюлени, но в голодное лето пойдут и рыба, и ягоды, и даже мусор.
Но лёд уходит. Арктика тает. И вместе с ней — охотничьи угодья белого медведя. Пока он ещё умеет плыть, но пространство вокруг сокращается, как шагреневая кожа.
А с таянием приходит и другая беда — загрязнение океанов. В организм медведей попадают токсичные вещества, и всё чаще детёныши рождаются с отклонениями.
Международный союз охраны природы прогнозирует: к 2100 году белые медведи могут исчезнуть.
Он кажется бессмертным символом Арктики. Но у символа — слабые берега под лапами.
Бе́лый медве́дь или полярный медведь, северный медведь, ошку́й, о́шкуй, нанук, умка (лат. Ursus maritimus — дословно — «медведь морской»), — хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.