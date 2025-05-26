Он кажется белым, но это обман: медведь носит невидимую шубу, которая спасает от мороза

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд он словно соткан из снега: могучий, сверкающий на солнце, будто вышел из мифа. Но если приглядеться, становится ясно — белый медведь лишь кажется белым.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый медведь

На самом деле его кожа — угольно-чёрная. А мех? Прозрачный. Его длинные остевые волосы полые, как трубочки, и отражают окружающий свет. Именно это оптическое волшебство дарит ему «белый» вид — как зеркало льда, на котором он живёт.

Интересно: при закатах медведи становятся оранжевыми — тот же мех, другой свет.

Это удивительное существо носит латинское имя Ursus maritimus — морской медведь. И правда, это больше подходит: он обожает воду, может проплыть десятки километров, но всё же предпочитает передвигаться по суше, чтобы беречь энергию.

Он весит полтонны, выносит мороз -40°C, но тяжело переносит лето

Всё, что выше +10°C, — уже проблема. Большая часть его жизни проходит на арктических льдинах: охота, отдых, перекочёвки. Главное блюдо — тюлени, но в голодное лето пойдут и рыба, и ягоды, и даже мусор.

Но лёд уходит. Арктика тает. И вместе с ней — охотничьи угодья белого медведя. Пока он ещё умеет плыть, но пространство вокруг сокращается, как шагреневая кожа.

А с таянием приходит и другая беда — загрязнение океанов. В организм медведей попадают токсичные вещества, и всё чаще детёныши рождаются с отклонениями.

Международный союз охраны природы прогнозирует: к 2100 году белые медведи могут исчезнуть.

Он кажется бессмертным символом Арктики. Но у символа — слабые берега под лапами.

Уточнения

Бе́лый медве́дь или полярный медведь, северный медведь, ошку́й, о́шкуй, нанук, умка (лат. Ursus maritimus — дословно — «медведь морской»), — хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя.

