Смотрит свысока? Вот правда о том, считает ли кошка себя важнее человека

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Грациозная походка, пристальный взгляд и полное равнодушие к человеческой суете — неудивительно, что у многих складывается ощущение: кошки считают себя куда важнее нас. Но правда ли это?

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

Никакой иерархии — просто кошачья логика

Кошки не мыслят категориями "высший" или "низший". Им неведома социальная лестница, по которой так любит карабкаться человек. Их поведение — это результат инстинктов и особенностей вида. Когда кошка трётся о вас или приносит "добычу", это не демонстрация власти, а выражение привязанности и знак: вы — часть её круга общения.

Люди — странные, но свои

Да, мы без шерсти и с неуклюжими лапами, но кошки всё равно считают нас членами своей социальной группы. Они узнают наши голоса и мимику, реагируют на настроение и адаптируют поведение. Потирание, вылизывание, разминание — всё это повадки, которые кошки используют среди "своих", и, да, вы туда входите.

Они умны. Но не так, как вы думаете

Мозг кошки компактен, но невероятно сложен. Эти животные запоминают, решают задачи, обучаются. Однако осознанного размышления о себе у них нет — их интеллект практичен и основан на опыте.

А равнодушие — это иллюзия

Кошки — не собаки. Им не нужно одобрение или команды. Они независимы, наблюдательны и осторожны. Кошка, следящая за вами из-за угла, моргающая медленно или просто находящаяся рядом — это не холодность, а её тихий, почти интимный способ говорить: "Ты мне дорог".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

