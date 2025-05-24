Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой

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1:57
Зоосфера

Идея вымирания людей звучит как сюжет фантастического фильма, но учёные всё чаще обсуждают её всерьёз. Климатический кризис, экологические катастрофы и глобальные угрозы ставят перед наукой неудобный вопрос: а что будет с планетой без нас?

Щупальцы осьминога
Фото: flickr.com by damn_unique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Щупальцы осьминога

Один из неожиданных ответов дал профессор зоологии из Оксфорда Тимоти Коулсон. Он считает, что если человечество исчезнет, доминирующий вид на планете может… обитать в воде и иметь восемь щупалец. Да-да, речь об осьминоге.

Почему именно осьминог

Коулсон подчёркивает: новый хозяин Земли должен сочетать интеллект, адаптивность, любопытство, маскировку и ловкость. У осьминога — всё это уже есть. Более того, это животное умеет решать задачи, пользоваться предметами, а некоторые виды даже способны кратковременно дышать вне воды. По мнению профессора, эволюция может дать ему шанс выйти на сушу и занять нишу, оставленную людьми.

Как изменится планета без нас

Без человеческого вмешательства начнётся бурный рост растений: города поглотит зелень, а животные начнут бесконтрольно размножаться. Через 30 лет исчезнут следы урбанизации, а через 60 — восстановится морская экосистема. Единственное, что напомнит о нас — ядерные отходы.

Что станет с людьми

Учёные рассматривают три сценария. Первый — переселение на другую планету, например, Марс. Но изоляция групп, языковые различия и дороговизна космических программ делают этот путь маловероятным. Второй — естественное вымирание, как у многих других видов. И наконец, последний аргумент — возраст Солнца. Когда оно погаснет, Земля перестанет быть пригодной для жизни, и исчезнут даже осьминоги.

Уточнения

Приро́да — материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения естественных наук.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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