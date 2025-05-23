Кот сбегает, как шпион? Вот что делает его дом скучным и как это исправить

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — существа независимые и вечно любопытные. Они с радостью покидают пределы дома, чтобы порыбачить в лужах, подраться с соседом-Барсиком или просто погулять по своим "владениям". Вот только хозяев такой туризм нередко доводит до инфаркта.

Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кошка

Почему кот вообще уходит

Он не сбегает, а патрулирует территорию. Только вот у него она может быть размером с квартал. Опасностей при этом полно: дороги, агрессивные животные, люди не всегда добрые. Даже если пушистик всегда возвращается, тревога хозяев — это нормально.

Что делать, чтобы кот не шастал куда попало

Стерилизация. Гормоны — главная причина побегов. Стерилизованный кот меньше стремится на "кошачьи свидания". Феромоны. Да, звучит странно, но это работает. Купите синтетические феромоны в спрее, нанесите их на мебель — и кот будет чувствовать себя дома уютнее. Домашний уют. Создайте пространство, которое он не захочет покидать. Домик, игрушки, лежанка у окна — мелочь, а цепляет. Прогулки по расписанию. Если вы решили выпускать питомца, делайте это постепенно: сначала вместе, потом — под присмотром. Подзывайте каждые 10 минут и поощряйте лакомствами за возвращение.

А если только переехали

Дайте коту время привыкнуть к новому дому. Не выпускайте его минимум две недели.

И не забудьте про безопасность

Ошейник с GPS, татуировка или чип — лучший способ найти любимца, если он всё же ушёл слишком далеко.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

