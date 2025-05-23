Кот сбегает, как шпион? Вот что делает его дом скучным и как это исправить

Кошки — существа независимые и вечно любопытные. Они с радостью покидают пределы дома, чтобы порыбачить в лужах, подраться с соседом-Барсиком или просто погулять по своим "владениям". Вот только хозяев такой туризм нередко доводит до инфаркта.
Он не сбегает, а патрулирует территорию. Только вот у него она может быть размером с квартал. Опасностей при этом полно: дороги, агрессивные животные, люди не всегда добрые. Даже если пушистик всегда возвращается, тревога хозяев — это нормально.
Стерилизация. Гормоны — главная причина побегов. Стерилизованный кот меньше стремится на "кошачьи свидания".
Феромоны. Да, звучит странно, но это работает. Купите синтетические феромоны в спрее, нанесите их на мебель — и кот будет чувствовать себя дома уютнее.
Домашний уют. Создайте пространство, которое он не захочет покидать. Домик, игрушки, лежанка у окна — мелочь, а цепляет.
Прогулки по расписанию. Если вы решили выпускать питомца, делайте это постепенно: сначала вместе, потом — под присмотром. Подзывайте каждые 10 минут и поощряйте лакомствами за возвращение.
Дайте коту время привыкнуть к новому дому. Не выпускайте его минимум две недели.
Ошейник с GPS, татуировка или чип — лучший способ найти любимца, если он всё же ушёл слишком далеко.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".