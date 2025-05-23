Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Армия России перерезала логистику ВСУ: 30 грузовиков, 415 убитых– итог недели
Пополняя обменный фонд: ВСУ сбегают с позиций, сдаваясь российской армии
Кто виноват в прыщах после отпуска: три бьюти-ошибки в полете
Жестокий Север: 1180 жизней за неделю — страшная расплата для ВСУ
Ностальгия на красной дорожке: Эмма Уотсон спустя годы вновь в Каннах
Худеешь, но вес не уходит? 7 ловушек, из-за которых не уходит ни грамма
Тысячные потери за пару дней: ВС РФ лишают ВСУ крови на центральном рубеже
Вес пляшет, волосы тускнеют, всё раздражает? Проверь то, что управляет этим шоу
Топ-7 грубых промахов, которые отталкивают кошку от хозяина

Кот сбегает, как шпион? Вот что делает его дом скучным и как это исправить

1:39
Зоосфера

Кошки — существа независимые и вечно любопытные. Они с радостью покидают пределы дома, чтобы порыбачить в лужах, подраться с соседом-Барсиком или просто погулять по своим "владениям". Вот только хозяев такой туризм нередко доводит до инфаркта.

кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кошка

Почему кот вообще уходит

Он не сбегает, а патрулирует территорию. Только вот у него она может быть размером с квартал. Опасностей при этом полно: дороги, агрессивные животные, люди не всегда добрые. Даже если пушистик всегда возвращается, тревога хозяев — это нормально.

Что делать, чтобы кот не шастал куда попало

  1. Стерилизация. Гормоны — главная причина побегов. Стерилизованный кот меньше стремится на "кошачьи свидания".

  2. Феромоны. Да, звучит странно, но это работает. Купите синтетические феромоны в спрее, нанесите их на мебель — и кот будет чувствовать себя дома уютнее.

  3. Домашний уют. Создайте пространство, которое он не захочет покидать. Домик, игрушки, лежанка у окна — мелочь, а цепляет.

  4. Прогулки по расписанию. Если вы решили выпускать питомца, делайте это постепенно: сначала вместе, потом — под присмотром. Подзывайте каждые 10 минут и поощряйте лакомствами за возвращение.

А если только переехали

Дайте коту время привыкнуть к новому дому. Не выпускайте его минимум две недели.

И не забудьте про безопасность

Ошейник с GPS, татуировка или чип — лучший способ найти любимца, если он всё же ушёл слишком далеко.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Шоу-бизнес
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении Аудио 
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Туризм
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании Аудио 
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Новости спорта
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире Аудио 
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Выстрел в ногу: новые антироссийские санкции будут катастрофой для США Дмитрий Плотников Эксперт Юшков оценил готовность ЗАЭС к запуску и выходу на полную мощность Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Последние материалы
Аромат, от которого хочется сбежать: шокирующая правда о любимых дезодорантах
Плагиат или совпадение? Анну Асти заподозрили в краже обложки песни артистки из Челябинска
Спрей от сорняков своими руками — и соседи уже просят рецепт
Такую сочную курицу вы еще не пробовали: добавьте в соус этот продукт
Горячая ванна, скрабы и пена: чего категорически нельзя делать при акне на теле
От консервированного тунца до трески: самые белковые обитатели моря — на одной тарелке
Три попытки и победа: как Ким Кардашьян сдала экзамен и стала юристом
Чёрное золото за 14 дней: как дрожжи превращают компост в суперудобрение
Не просто пророчества, а реальность: почему туристы в ужасе отказываются от поездок в Японию в 2025 году
Советское мороженое: рай в вафельном рожке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.