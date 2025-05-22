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Без слов, без сомнений: животные, которые сделали всё, чтобы спасти человека

2:12
Зоосфера

Могут ли животные быть настоящими героями? Оказывается, да — и не только собаки и кошки. Иногда даже попугай, свинья или крыса способны спасти человеческую жизнь, действуя быстрее и храбрее, чем человек.

Дельфин
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дельфин

Самые неожиданные спасатели

Кто бы мог подумать, что слон, спасаясь от цунами, инстинктивно унесёт на себе маленькую девочку — и тем самым сохранит ей жизнь? А как насчёт орангутана, который увидел тонущего в грязи человека и протянул ему руку помощи?

Попугаи, предупреждающие об опасности, вьетнамская свинья, сбегавшая за помощью, когда её хозяин пережил сердечный приступ, и коза Мэнди, согревшая упавшего фермера своими объятиями и даже кормившая его молоком, — такие истории звучат невероятно, но они реальны.

Герои среди домашних любимцев

Особого внимания заслуживают собаки и кошки.
Коты:

  • Смоки, предупредивший хозяев о пожаре;

  • Маша, бездомная кошка, согревшая младенца в коробке на морозе;

  • Кот, запечатлённый на видео, отгоняющий собаку от ребёнка.

Собаки не менее отважны:

  • Сенбернар Барри, спасавший солдат Наполеона;

  • Украинская собака-сапёр Босс;

  • Кан, пинчер, укусивший змею, чтобы спасти 17-месячного малыша.

Служебные псы — от немецких овчарок до лабрадоров — регулярно участвуют в спасательных операциях и даже диагностируют онкологические заболевания.

Крысы и голуби: малые, да удалые

Голуби-герои времён Первой мировой войны, как Шер Ами, доставляли важнейшие сообщения, несмотря на ранения. А крыса Магава в Камбодже помогла разминировать десятки участков, спасая сотни жизней. В 2020 году она получила высокую награду за свою службу.

Эти истории доказывают: даже самые, казалось бы, неприметные животные способны проявить поразительное сочувствие, интуицию и самоотверженность. Мир полон невероятных историй, в которых именно животные становятся настоящими героями.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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