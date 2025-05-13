От сна до безумия: трава, от которой кошки теряют контроль

Nepeta cataria, или просто кошачья мята, — это растение из семейства мятных, которое буквально сводит кошек с ума. У одних начинается бурный всплеск активности, у других — умиротворение и сонливость. Как это работает и в каких случаях стоит предложить питомцу такой "травяной релакс"?
Когда кошка сталкивается с этим растением, она может начать тереться, кататься по полу, мурлыкать или даже пускать слюни. Иногда поведение становится диким: питомец мечется по комнате, прыгает, бегает кругами.
Но бывают и противоположные реакции — расслабление, желание прилечь, заторможенность. Всё индивидуально.
“Как ваша кошка начнёт лизать и тереться, вы заметите, что реакция становится чем-то диким и странным. Вспышки гиперактивности сменяются отдыхом, слюнотечением или прыжками. Другие коты бегают как безумные. Но встречаются и спокойные реакции — всё зависит от характера”, — поясняет компания Purina.
Секрет — в веществе под названием непеталактон, которое содержится в листьях и стеблях Nepeta cataria.
Оно воздействует на сенсорные рецепторы кошки, провоцируя яркую реакцию. Но длится она недолго — всего около 30 минут, после чего поведение возвращается в норму.
“Если ваша кошка проявляет седативную реакцию на растение, вы можете использовать его перед поездками или в других тревожных ситуациях”, — советуют в Purina.
Nepeta cataria безопасна, но важно соблюдать умеренность. Частое использование может притупить реакцию — кошка просто перестанет реагировать. Оптимально — предлагать растение время от времени, наблюдая за реакцией.
Также стоит знать, что продаются игрушки с кошачьей мятой внутри, а саму траву можно добавлять в зону отдыха питомца — на подушки, одеяла, лежанки.
Трава-кошка — не просто забава. Это способ обогатить повседневность питомца и повысить его качество жизни. Главное — не переборщить и учитывать индивидуальные особенности вашей кошки.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Коша́чья мя́та лимонная мята (лат. Népeta catária) — многолетнее травянистое растение, вид рода Котовник семейства Яснотковые. Растение содержит до 3 % эфирного масла, которое обуславливает сильный своеобразный ("лимонный") запах, привлекающий кошек, отсюда и видовые эпитеты в латинском и русском названиях.
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