От сна до безумия: трава, от которой кошки теряют контроль

2:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Nepeta cataria, или просто кошачья мята, — это растение из семейства мятных, которое буквально сводит кошек с ума. У одних начинается бурный всплеск активности, у других — умиротворение и сонливость. Как это работает и в каких случаях стоит предложить питомцу такой "травяной релакс"?

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Jurvetson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ сервал

Непредсказуемая реакция

Когда кошка сталкивается с этим растением, она может начать тереться, кататься по полу, мурлыкать или даже пускать слюни. Иногда поведение становится диким: питомец мечется по комнате, прыгает, бегает кругами.

Но бывают и противоположные реакции — расслабление, желание прилечь, заторможенность. Всё индивидуально.

“Как ваша кошка начнёт лизать и тереться, вы заметите, что реакция становится чем-то диким и странным. Вспышки гиперактивности сменяются отдыхом, слюнотечением или прыжками. Другие коты бегают как безумные. Но встречаются и спокойные реакции — всё зависит от характера”, — поясняет компания Purina.

Почему это работает

Секрет — в веществе под названием непеталактон, которое содержится в листьях и стеблях Nepeta cataria.

Оно воздействует на сенсорные рецепторы кошки, провоцируя яркую реакцию. Но длится она недолго — всего около 30 минут, после чего поведение возвращается в норму.

Применение с пользой

Игры и активность. Кошачья мята помогает мотивировать животное двигаться, особенно если оно ленится или живёт в ограниченном пространстве.

Тренировка. Можно использовать её на когтеточках, чтобы кошка не портила мебель.

Снижение тревожности. В стрессовых ситуациях, например при поездке в машине, мята помогает успокоиться.

“Если ваша кошка проявляет седативную реакцию на растение, вы можете использовать его перед поездками или в других тревожных ситуациях”, — советуют в Purina.

Безопасность прежде всего

Nepeta cataria безопасна, но важно соблюдать умеренность. Частое использование может притупить реакцию — кошка просто перестанет реагировать. Оптимально — предлагать растение время от времени, наблюдая за реакцией.

Также стоит знать, что продаются игрушки с кошачьей мятой внутри, а саму траву можно добавлять в зону отдыха питомца — на подушки, одеяла, лежанки.

Главное — знать меру

Трава-кошка — не просто забава. Это способ обогатить повседневность питомца и повысить его качество жизни. Главное — не переборщить и учитывать индивидуальные особенности вашей кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



Коша́чья мя́та лимонная мята (лат. Népeta catária) — многолетнее травянистое растение, вид рода Котовник семейства Яснотковые. Растение содержит до 3 % эфирного масла, которое обуславливает сильный своеобразный ("лимонный") запах, привлекающий кошек, отсюда и видовые эпитеты в латинском и русском названиях.



