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120 метров падения и чудо спасения: история кошки из Брайс-Каньона

1:07
Зоосфера

В США 12-летняя кошка выжила после падения со 120-метровой скалы, тогда как её предполагаемые владельцы погибли. Об этом сообщает USA Today.

Уставшая кошка
Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уставшая кошка

Трагедия произошла 29 апреля в национальном парке Брайс-Каньон на юге штата Юта. Мужчина и женщина по неизвестным причинам перелезли через перила на смотровой площадке и сорвались с высоты. Их тела обнаружили туристы.

Рядом с местом трагедии нашли мягкую переноску, внутри которой находилась кошка. Животное доставили в ветеринарную клинику. У кошки диагностировали несколько переломов рёбер и повреждения клыков, однако в остальном она осталась в удовлетворительном состоянии. Питомицу назвали Мираж. По словам врачей, она самостоятельно ест, пьёт и чувствует себя нормально.

В мае прошлого года в США также зафиксировали необычный случай: подросток пережил падение с высоты 120 метров, отделавшись лишь царапинами после падения с арочного моста Хай-Стил-Бридж.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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