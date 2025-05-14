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Возвращение спустя 400 лет: как дикие бобры снова изменяют реки Британии

1:12
Зоосфера

Возвращение животных в естественную среду обитания приносит пользу природе. В Великобритании впервые за 400 лет заметили дикого бобра в природных условиях. Ранее животные на территории страны обитали только в специальных заповедниках, сообщает BBC.

Бобр валит дерево
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Бобр валит дерево

Бобра удалось снять на видео натуралисту Иоло Уильямсу на реке в Уэльсе. Он назвал эту встречу удивительным событием и поставил её на первое место среди своих впечатлений в Британии.

Дикие бобры исчезли в стране из-за масштабной охоты. За последние 20 лет популяция начала восстанавливаться. Однако появление грызуна в Уэльсе остаётся загадкой, поскольку выпуск бобров в открытую природу без лицензии запрещён.

Доктор Роберт Нидхэм из Фонда бобров отметил, что возвращение бобров в естественную среду способствует восстановлению других видов.

В то же время некоторые эксперты выражают опасения: размножение бобров может привести к затоплению сельскохозяйственных полей, а сами животные совершают набеги на угодья и повреждают деревья.

 

Уточнения

Обыкнове́нный бобр — полуводное млекопитающее отряда грызунов; один из двух современных представителей семейства бобровых (наряду с канадским бобром, которого ранее считали подвидом). 

Автор Дмитрий Тезнев
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