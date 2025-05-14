Не доживут до наших внуков: какие приматы выбывают из природы уже сейчас

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Более 100 учёных и экспертов в области охраны природы подготовили отчёт о наиболее уязвимых видах приматов, чтобы привлечь внимание к их критическому положению и необходимым мерам по сохранению. С момента создания в 2000 году отчёт ежегодно обновляется и включает 103 вида, находящихся под угрозой исчезновения.

Фото: commons.wikimedia.org by William H. Calvin, PhD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шимпанзе Канзи

Основные угрозы для приматов — разрушение среды обитания, охота, изменение климата и незаконная торговля дикими животными. На Мадагаскаре, например, живут четыре вида лемуров, включая самого маленького примата — лемура мадам Берты, численность которого значительно сократилась из-за вырубки лесов.

Среди упомянутых видов - горилла Кросс-Ривер и орангутан Тапанули, описанный лишь в 2017 году и насчитывающий около 800 особей. Приматы на островах Ментавайи страдают от охоты и уничтожения их естественной среды обитания.

В отчёте выделены четыре приоритетных направления действий: защита критически важных зон обитания, вовлечение местных сообществ в управление территориями, увеличение финансирования охранных программ и ужесточение мер против незаконной торговли. "Необходимы срочные действия", — подчёркивают эксперты.

Уточнения

Живо́тные — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

