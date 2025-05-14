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Они машут щупальцами — и другие сразу всё понимают: что за тайный язык под водой

1:25
Зоосфера

Новое исследование показало, что каракатицы используют волнообразные движения щупалец для общения друг с другом. Эти сигналы передаются не только визуально, но и ощущаются через воду. Каракатицы способны изменять окраску и позы тела, отправляя сразу несколько сообщений, например одновременно предупреждая соперника и успокаивая потенциального партнёра.

каракатица
Фото: http://www.hans-dappen.de/sepia.html by Hans Dappen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
каракатица

Исследователи д-р Софи Коэн-Боденес и д-р Питер Нери изучали два вида каракатиц — Sepia officinalis и Sepia bandensis. Они выделили четыре типа "знаков взмаха руки", представляющих собой выразительные волны. Учёные записали движения на видео и показывали их другим каракатицам, которые реагировали, даже когда отсутствовали визуальные подсказки.

В ходе дальнейшего эксперимента исследователи воспроизводили звуки движений щупалец под водой. Каракатицы откликались на эти сигналы, что подтверждало их способность чувствовать изменения в воде.

Открытие подчёркивает сложность сенсорного восприятия каракатиц и их высокоразвитую способность к коммуникации. Хотя точное значение сигналов ещё предстоит определить, исследование показало, что молодые особи также активно общаются, что ставит под сомнение связь этих сигналов исключительно с доминированием.

Уточнения

Карака́тицы — отряд моллюсков из класса головоногих.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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