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Пожары, шторма и наводнения: 2025 год станет рекордным по потерям

1:20
Зоосфера

По прогнозам, убытки от ураганов, штормов, наводнений и других природных катастроф, покрываемые страховкой, в этом году могут достичь 145 миллиардов долларов, что на 6 % больше, чем в 2024 году. Сейчас человечество переживает один из самых затратных периодов в истории, как отмечает отчёт компании Swiss Re. В 2024 году этот показатель составил 137 миллиардов долларов.

Наводнение в Германии
Фото: harald-weber.info by Харальд Вебер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наводнение в Германии

Основной причиной роста убытков стали лесные пожары в Лос-Анджелесе, которые привели к предполагаемым страховым потерям в 40 миллиардов долларов. В отчёте подчёркивается, что риски продолжают расти из-за экономического роста, увеличения населения и расширения городов в уязвимых к бедствиям районах. Климатические изменения также усиливают последствия погодных явлений и затрагивают всё больше регионов.

Кроме того, совокупные потери от катастроф, включая незастрахованные убытки, достигли 318 миллиардов долларов в прошлом году против 292 миллиардов в 2023 году.

Эти данные подчёркивают необходимость укрепления систем страхования и повышения готовности к природным катастрофам.

Уточнения

Бу́ря — собирательное понятие, обозначающее очень сильный ветер (а также сильное волнение на море), возникающий по различным причинам и в разных областях Земли.

Автор Дмитрий Тезнев
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