Пожары, шторма и наводнения: 2025 год станет рекордным по потерям

По прогнозам, убытки от ураганов, штормов, наводнений и других природных катастроф, покрываемые страховкой, в этом году могут достичь 145 миллиардов долларов, что на 6 % больше, чем в 2024 году. Сейчас человечество переживает один из самых затратных периодов в истории, как отмечает отчёт компании Swiss Re. В 2024 году этот показатель составил 137 миллиардов долларов.
Основной причиной роста убытков стали лесные пожары в Лос-Анджелесе, которые привели к предполагаемым страховым потерям в 40 миллиардов долларов. В отчёте подчёркивается, что риски продолжают расти из-за экономического роста, увеличения населения и расширения городов в уязвимых к бедствиям районах. Климатические изменения также усиливают последствия погодных явлений и затрагивают всё больше регионов.
Кроме того, совокупные потери от катастроф, включая незастрахованные убытки, достигли 318 миллиардов долларов в прошлом году против 292 миллиардов в 2023 году.
Эти данные подчёркивают необходимость укрепления систем страхования и повышения готовности к природным катастрофам.
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