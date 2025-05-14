Наряды и неловкость: как понять, что собаке не по себе

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Смущение - одна из человеческих эмоций, наряду с любовью, печалью и радостью. Когда кто-то уходит из жизни, мы чувствуем печаль, а в ситуациях, когда над нами смеются, можем испытывать смущение.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маленькая собака

Когда речь идёт о собаках, вопрос о наличии у них таких же эмоций остаётся открытым. Владельцы могут заметить, что собаки радуются во время игры или выглядят виноватыми после проступков. Однако учёные считают, что собаки способны ощущать лишь базовые эмоции: страх, радость и грусть. Смущение у собак - тема для обсуждения. Например, когда их наряжают в костюмы, животные могут испытывать дискомфорт или реагировать на смех людей.

Доктор Джессика Пирс отмечает, что систематических исследований смущения у собак пока не проводилось. По её мнению, собаки способны переживать не только базовые, но и вторичные эмоции, такие как смущение и сочувствие.

Если ваша собака выглядит некомфортно в костюме, лучше снять его. Самое важное - внимательно наблюдать за её реакцией.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

