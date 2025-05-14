Крылатые фермеры: как летучие мыши восстанавливают тропические леса

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Летучие мыши играют важную роль в поддержании экосистем, особенно в тропических регионах. Одно из самых известных семейств — Pteropodidae, или летучие лисицы, обитает в Африке, Евразии и Австралии. Гигантская золотокорончатая летучая лисица может достигать веса до 1,1 килограмма и предпочитает фрукты, особенно инжир, а также нектар, пыльцу и листья.

Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Летучая мышь

В Америке представлено семейство Phyllostomidae, среди представителей которого встречаются как насекомоядные, так и растительноядные виды. Например, короткохвостые крыланы Центральной и Южной Америки питаются бананами и манго.

Летучие мыши Старого Света способствуют распространению семян более тысячи видов растений. Исследования показывают: колония из 152 тысяч соломенных крыланов за одну ночь может распространить свыше 300 тысяч семян, тем самым помогая восстанавливать экосистемы.

Кроме того, летучие мыши, питающиеся нектаром, опыляют более 530 видов растений, включая агаву, из которой производят текилу.

Всего на Земле насчитывается около тысячи видов летучих мышей, которые используют эхолокацию для поиска пищи и маневрирования в полёте.

Уточнения

Лету́чие мы́ши — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.

