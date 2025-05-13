Крысы на строительстве АЭС: как грызуны поставили под угрозу проект на миллиарды

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На строительной площадке Хинкли-Пойнт Cи в Великобритании, где строится новая атомная электростанция, возникла серьёзная угроза безопасности — нашествие крыс. По данным The Observer, грызуны свободно перемещаются по рабочим зонам, столовым и мусорным контейнерам, что вызвало обеспокоенность профсоюзов Unite и GMB. Они требуют немедленной санитарной обработки для защиты 10 000 сотрудников, занятых на объекте.

Фото: https://www.freepik.com Декоративная крыса

Хотя на стройплощадке ещё нет радиоактивных материалов, профсоюзы подчёркивают риски для здоровья и безопасности пищевых продуктов. Компания EDF признала существование проблемы, отметив, что подобные ситуации характерны для крупных строительных проектов, и заверила, что предпринимаются меры для её устранения.

Проект Хинкли-Пойнт Cи, стоимость которого превысила 32 миллиарда фунтов стерлингов, должен покрыть около 7 % национального спроса на электроэнергию к 2030-м годам. Однако проблема с крысами создаёт дополнительные сложности на фоне стремления правительства укрепить доверие к ядерной энергетике.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

