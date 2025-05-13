Одомашнивание против природы: чем платят кошки и собаки за внешний вид

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Современное одомашнивание собак и кошек может иметь серьёзные последствия для их здоровья, предупреждают учёные.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дружба кошки и собаки

На первый взгляд мопсы и персидские кошки мало похожи друг на друга. Однако биолог Эмма Дрейк и её коллеги, проанализировав 1810 черепов домашних кошек и собак, а также их диких родственников, выявили поразительные сходства в строении черепов, сообщает "Вокруг света".

Исследователи использовали 3D-сканирование черепов, чтобы выяснить, насколько сильно процесс одомашнивания повлиял на анатомию животных. По данным The Conversation, у собак всё чаще появляются сплюснутые морды, тогда как у кошек наблюдается тенденция к удлинению черепа. Более того, обе группы животных всё чаще страдают от схожих заболеваний.

Причина этих изменений - искусственный отбор. Люди целенаправленно разводят породы с внешностью, кажущейся "милой": крупными глазами, короткими носами или необычной формой головы. Однако такие черты часто связаны с нарушениями дыхания, зрения и другими проблемами, которые снижают качество жизни питомцев.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

