Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жила среди людей с открытым туберкулёзом: омичку госпитализировали по решению суда
Холестерин тает сам собой: два привычных действия с неожиданным эффектом
Как снять плитку, чтобы она выжила: инструкция с надеждой
Не хотите, чтобы слизни и улитки устроили банкет в вашем саду? Читайте этот секрет
Альпийское чудо: эту деревню вы не найдёте в стандартных путеводителях
Пенсия в 2025 году: как предельная база и индивидуальные коэффициенты влияют на ваш доход
Не яйца и мясо: продукты, в которых белка больше, чем вы думаете
Самый дорогой Nissan в истории: GT-R R34, который стоит дороже двух Lamborghini
Зла не держу: Илья Резник рассказал, чем закончился скандал в Суперстаре

Жизнь в раковине: как улитки строят свои кальциевые крепости

1:22
Зоосфера

Улитки, насчитывающие около 43 тысяч видов, создают защитные раковины, к которым они физически прикреплены. Потеря раковины для улитки означает гибель, поскольку без неё моллюск не способен выжить.

Улитка
Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Улитка

Формирование раковины начинается ещё во время беременности, а за её рост отвечает мантия — один из важнейших органов моллюска. Основной строительный материал — карбонат кальция.

Улитки появляются из яиц, которые откладываются в почву или на камни. Новорождённые сразу начинают поедать остатки яиц, богатые кальцием, чтобы укрепить начальную часть своей раковины. На протяжении всей жизни улитки продолжают поглощать кальций, что делает их потенциальной угрозой для растений, содержащих этот минерал.

Протоконх - первая часть раковины — образуется ещё до вылупления, а затем мантия постепенно наращивает слои карбоната кальция и белков.

Раковины могут закручиваться вправо или влево в зависимости от вида. Внутри раковины находятся несколько слоёв: внешний периостракум, твёрдый кальциевый слой и перламутровый слой.

Благодаря этим особенностям улитки остаются одними из самых интересных объектов для научных исследований.

Уточнения

Улитка — любой моллюск класса брюхоногих (Gastropoda).

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок
Экономика и бизнес
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок Аудио 
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Авто
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами Аудио 
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Домашние животные
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Туризм в СССР: поездка в Сочи — цены, сервис и впечатления Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Последние материалы
С виду — ерунда, внутри — угроза: 130 магнитов в животе и другие жуткие находки врачей
Жизнь в раковине: как улитки строят свои кальциевые крепости
Секретный ингредиент весны: добавьте черемшу и удивитесь
Без КТ и иголок: новый биочип обнаружит болезни лёгких за секунды
Как с помощью плюмбаго превратить унылый участок в цветущий рай
Картошка с подливой и хлеб по 3 копейки — легенды советского общепита
Секреты Нотр-Дама: что столетиями скрывали свинцовые саркофаги
Когда домашний питомец выглядит как выходец с африканского сафари
13 мая: День Черноморского флота, Мата Хари и сахар
Герметик спасёт даже там, где ты уже махнул рукой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.