Жизнь в раковине: как улитки строят свои кальциевые крепости

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Улитки, насчитывающие около 43 тысяч видов, создают защитные раковины, к которым они физически прикреплены. Потеря раковины для улитки означает гибель, поскольку без неё моллюск не способен выжить.

Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Улитка

Формирование раковины начинается ещё во время беременности, а за её рост отвечает мантия — один из важнейших органов моллюска. Основной строительный материал — карбонат кальция.

Улитки появляются из яиц, которые откладываются в почву или на камни. Новорождённые сразу начинают поедать остатки яиц, богатые кальцием, чтобы укрепить начальную часть своей раковины. На протяжении всей жизни улитки продолжают поглощать кальций, что делает их потенциальной угрозой для растений, содержащих этот минерал.

Протоконх - первая часть раковины — образуется ещё до вылупления, а затем мантия постепенно наращивает слои карбоната кальция и белков.

Раковины могут закручиваться вправо или влево в зависимости от вида. Внутри раковины находятся несколько слоёв: внешний периостракум, твёрдый кальциевый слой и перламутровый слой.

Благодаря этим особенностям улитки остаются одними из самых интересных объектов для научных исследований.

Уточнения

Улитка — любой моллюск класса брюхоногих (Gastropoda).

