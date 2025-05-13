Природный Uber: тайные пассажиры в мире животных

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вам довелось увидеть жука, на котором сидят другие насекомые, скорее всего, вы стали свидетелем форезии - взаимодействия, при котором одно животное использует другое для передвижения, не причиняя ему вреда. Недавно, например, был замечен осьминог на спине короткоплавниковой акулы мако — одного из самых быстрых обитателей океана. Если осьминог просто хотел быстрее добраться до дома, это пример форезии, но если он укрывался от хищника, ситуация уже сложнее.

Фото: nicrophorus humator - sexton beetle by Nick Goodrum from Catfield in Norfolk, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ форезия

Форезия широко распространена среди насекомых и других животных. Личинки африканской чёрной мухи передвигаются на крабах, а клещи используют мух в качестве транспорта.

Это явление имеет древнюю историю: ископаемые свидетельства показывают наличие форезии у пауков и насекомых возрастом до 320 миллионов лет. Форезия помогает ускорять передвижение, способствует обмену генами между популяциями и снижает риск инбридинговой депрессии. Однако для хозяев форезия может обернуться проблемами, так как иногда переходит в паразитизм, угрожающий их выживанию.

Уточнения

Форезия — вид комменсализма, расселение организма при помощи его переноса другим.

