Природный Uber: тайные пассажиры в мире животных

Если вам довелось увидеть жука, на котором сидят другие насекомые, скорее всего, вы стали свидетелем форезии - взаимодействия, при котором одно животное использует другое для передвижения, не причиняя ему вреда. Недавно, например, был замечен осьминог на спине короткоплавниковой акулы мако — одного из самых быстрых обитателей океана. Если осьминог просто хотел быстрее добраться до дома, это пример форезии, но если он укрывался от хищника, ситуация уже сложнее.
Форезия широко распространена среди насекомых и других животных. Личинки африканской чёрной мухи передвигаются на крабах, а клещи используют мух в качестве транспорта.
Это явление имеет древнюю историю: ископаемые свидетельства показывают наличие форезии у пауков и насекомых возрастом до 320 миллионов лет. Форезия помогает ускорять передвижение, способствует обмену генами между популяциями и снижает риск инбридинговой депрессии. Однако для хозяев форезия может обернуться проблемами, так как иногда переходит в паразитизм, угрожающий их выживанию.
Форезия — вид комменсализма, расселение организма при помощи его переноса другим.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.