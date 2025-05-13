Атаки на суда: почему морские чудовища всё ещё вызывают страх

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Таинственные морские существа всегда занимали важное место в рассказах мореплавателей. Ещё в древнегреческих и римских мифах люди сражались с чудовищами, затягивающими корабли в морские глубины. Норвежские моряки XII века рассказывали о странных созданиях, а к XVIII веку размеры этих существ в историях достигли масштабов целых островов.

Фото: Squid, with a real camera by Stewart Butterfield from Vancouver, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ кальмар

Гигантские кальмары действительно являются агрессивными хищниками, охотящимися на рыбу, креветок и даже китов. Гумбольдтовы кальмары особенно известны своей свирепостью и каннибализмом. За ярко-красный цвет и агрессивное поведение их прозвали diablos rojos - красными дьяволами.

Роман Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой" вызвал огромный интерес к глубоководным существам, особенно к образу гигантского кальмара.

В 1930-х годах танкер Brunswick трижды подвергался нападению гигантского кальмара, хотя существо так и не смогло утащить судно на дно. А в 2003 году кальмар атаковал французскую яхту во время гонки "Жюль Верн Трофи".

Хотя учёные сдержанно оценивают угрозу со стороны кальмаров, нападения на суда остаются частью реальной истории и морских легенд.

Уточнения

Кальма́ры— ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков.

