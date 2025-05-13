Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На разных языках звучит Победа: Министерство культуры поддержало премьеру спектакля-концерта
Станции и перроны: вокзалы СССР как отдельный мир
Трещит на морозе, мутнеет на солнце: как выбрать поликарбонат для теплицы без проблем
Скандал назревает: российский рынок автомобилей под прицелом надзорных органов
Пронесло: Роза Сябитова шантажом добилась расставания сына с возлюбленной
Препарат сбрасывает до 23 кг — и это не предел: результат, которого давно ждали
Визажисты больше так не делают: где на самом деле должен быть хайлайтер при нависшем веке
Белый песок, тишина и аисты — секретное место на юге Португалии
Кольцо не прощает креатив: какой поворотник включать по правилам

Атаки на суда: почему морские чудовища всё ещё вызывают страх

1:23
Зоосфера

Таинственные морские существа всегда занимали важное место в рассказах мореплавателей. Ещё в древнегреческих и римских мифах люди сражались с чудовищами, затягивающими корабли в морские глубины. Норвежские моряки XII века рассказывали о странных созданиях, а к XVIII веку размеры этих существ в историях достигли масштабов целых островов.

кальмар
Фото: Squid, with a real camera by Stewart Butterfield from Vancouver, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
кальмар

Гигантские кальмары действительно являются агрессивными хищниками, охотящимися на рыбу, креветок и даже китов. Гумбольдтовы кальмары особенно известны своей свирепостью и каннибализмом. За ярко-красный цвет и агрессивное поведение их прозвали diablos rojos - красными дьяволами.

Роман Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой" вызвал огромный интерес к глубоководным существам, особенно к образу гигантского кальмара.

В 1930-х годах танкер Brunswick трижды подвергался нападению гигантского кальмара, хотя существо так и не смогло утащить судно на дно. А в 2003 году кальмар атаковал французскую яхту во время гонки "Жюль Верн Трофи".

Хотя учёные сдержанно оценивают угрозу со стороны кальмаров, нападения на суда остаются частью реальной истории и морских легенд.

Уточнения

Кальма́ры ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок
Экономика и бизнес
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок Аудио 
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Авто
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами Аудио 
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Наука и техника
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Су-35С — грозный истребитель поколения 4++, проверенный в небе и бою Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Последние материалы
На разных языках звучит Победа: Министерство культуры поддержало премьеру спектакля-концерта
В России запустят первое производство алкалиновых батареек
Станции и перроны: вокзалы СССР как отдельный мир
Трещит на морозе, мутнеет на солнце: как выбрать поликарбонат для теплицы без проблем
Скандал назревает: российский рынок автомобилей под прицелом надзорных органов
Пронесло: Роза Сябитова шантажом добилась расставания сына с возлюбленной
Препарат сбрасывает до 23 кг — и это не предел: результат, которого давно ждали
Визажисты больше так не делают: где на самом деле должен быть хайлайтер при нависшем веке
Су-35С — грозный истребитель поколения 4++, проверенный в небе и бою
Белый песок, тишина и аисты — секретное место на юге Португалии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.