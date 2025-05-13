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Скрывался больше века: как один кролик переписал научные отчёты

1:31
Зоосфера

Амильтемский кролик (Sylvilagus insonus) вновь появился на радаре учёных в Мексике после более чем 120 лет неизвестности. Ранее считалось, что этот вид исчез навсегда после последней фиксации в 1904 году. Пятилетнюю экспедицию возглавил эколог Хосе Альберто Альмазан-Каталан, президент Института Манехо, благодаря которой были получены убедительные снимки из лесов юго-западной Мексики.

кролик
Фото: Own work by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Местные жители долгое время рассказывали о кролике с тёмным хвостом, но эти сообщения нередко списывали на ошибки в наблюдениях. Всё изменилось, когда члены общины принесли свежие тушки животных, что заставило учёных пересмотреть своё мнение.

Амильтемский кролик отличается коротким чёрным хвостом и компактным телосложением, в отличие от более известных видов с пушистыми белыми хвостами.

Учёные установили фотоловушки в хвойных лесах, подтвердив присутствие амильтемских кроликов в этом труднодоступном регионе. Они обитают в облачных лесах Сьерра-Мадре-дель-Сур - местах, которые долгое время оставались вне зоны научного интереса из-за политической нестабильности и сложного рельефа.

Дополнительные исследования необходимы для изучения размножения и численности популяции этого редкого животного. Поддержка местных жителей может стать решающим фактором в сохранении вида.

Уточнения

Кро́лики — общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).

Автор Дмитрий Тезнев
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