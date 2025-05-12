Бонобо против законов джунглей: секрет власти самок в сообществах

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Бонобо, которых часто называют хиппи среди приматов, привлекают внимание своей мирной социальной жизнью и крепкими женскими союзами. В отличие от агрессивных шимпанзе, бонобо чаще выбирают сотрудничество вместо конфликтов. Самки занимают доминирующее положение в группе, даже несмотря на физическое превосходство самцов. Это ставит под сомнение традиционные представления о доминировании в животном мире.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шимпанзе

Исследования показывают, что самки контролируют социальные связи и ресурсы. Они выбирают партнёров для спаривания и могут пресекать нежелательное поведение со стороны самцов. Самцы, осознавая это, демонстрируют уважение к их решениям.

Долгосрочные наблюдения в шести сообществах бонобо в Демократической Республике Конго показали, что женские коалиции играют решающую роль в установлении власти. В 85 % случаев самки объединялись для нападения на самцов.

Однако доминирование самок не является постоянным. Исследования выявили значительные различия между сообществами: в некоторые годы самцы могли занимать высокие позиции, особенно при поддержке влиятельных матерей. Таким образом, сила самок зависит от социального контекста.

Уточнения

Обезья́ны — группа млекопитающих из отряда приматов.

