Орхидейный богомол и искусство не напрягаться: как насекомые попадают в капкан тропического охотника Юго-Восточной Азии

Орхидейный богомол (Hymenopus coronatus) обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии и поражает своим внешним видом. Самки вырастают до 6-7 см в длину, тогда как самцы достигают всего 2-3 см. Окрас и форма их тела напоминают цветы орхидей, что помогает скрываться и ловить добычу, такую как бабочки и жуки. Это пример агрессивной мимикрии.
В 2014 году учёные провели эксперименты, чтобы понять поведение самок. Оказалось, что они не прячутся, а наоборот, активно привлекают насекомых своим внешним видом.
Это открытие важно, потому что показывает: адаптации самок направлены не на размножение, а на эффективное хищничество. Половой диморфизм проявляется в том, что самцы, значительно меньшие по размеру, используют маскировку для защиты и повышения шансов на спаривание.
Изучение таких адаптаций помогает лучше понять эволюционные процессы и закономерности, действующие в природе.
Богомол — насекомое из семейства настоящих богомолов отряда богомоловых.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.