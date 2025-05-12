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Орхидейный богомол и искусство не напрягаться: как насекомые попадают в капкан тропического охотника Юго-Восточной Азии

1:07
Зоосфера

Орхидейный богомол (Hymenopus coronatus) обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии и поражает своим внешним видом. Самки вырастают до 6-7 см в длину, тогда как самцы достигают всего 2-3 см. Окрас и форма их тела напоминают цветы орхидей, что помогает скрываться и ловить добычу, такую как бабочки и жуки. Это пример агрессивной мимикрии.

Орхидейный богомол
Фото: own work www.lucnix.be, Nikon case D300 optical Sigma 150mm F2,8 Macro by Luc Viatour, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Орхидейный богомол

В 2014 году учёные провели эксперименты, чтобы понять поведение самок. Оказалось, что они не прячутся, а наоборот, активно привлекают насекомых своим внешним видом.

Это открытие важно, потому что показывает: адаптации самок направлены не на размножение, а на эффективное хищничество. Половой диморфизм проявляется в том, что самцы, значительно меньшие по размеру, используют маскировку для защиты и повышения шансов на спаривание.

Изучение таких адаптаций помогает лучше понять эволюционные процессы и закономерности, действующие в природе.

Уточнения

Богомол насекомое из семейства настоящих богомолов отряда богомоловых. 

Автор Дмитрий Тезнев
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