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Теплокровные гиганты: динозавры ближе к воробьям, чем к крокодилам

1:13
Зоосфера

На протяжении более ста лет считалось, что динозавры были медлительными рептилиями. Однако исследования доказали, что они больше напоминали современных птиц.

Воробьи купаются
Фото: Flickr by Christian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Воробьи купаются

Птицы - единственные потомки динозавров, пережившие массовое вымирание 66 миллионов лет назад. Они являются теплокровными существами, способными регулировать температуру тела. Это позволяет им быть активными, особенно ночью, и эффективнее искать пищу.

Теплокровным животным требуется больше энергии и пищи по сравнению с холоднокровными, такими как современные рептилии.

Перелом в понимании природы динозавров произошёл после открытия Deinonychus в конце 1960-х годов. Исследования показали, что многие динозавры обладали признаками теплокровности, например перьями, которые помогают сохранять тепло.

Профессор Холли Вудворд исследовала микроструктуру костей и выяснила, что строение костной ткани динозавров напоминает кости птиц и млекопитающих, а не крокодилов. Это открытие стало ещё одним доказательством в пользу теплокровности многих динозавров.

Уточнения

Диноза́вры — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Дмитрий Тезнев
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