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Маленькие монстры с милыми мордочками: как аксолотли обманули законы природы

1:12
Зоосфера

Аксолотль - это личинка амбистомы, которая обитает в пресных водоёмах, особенно в озере Сочимилько на юге Мексики. Иногда их называют мексиканской шагающей рыбой, хотя на самом деле это амфибии.

Аксолотль
Фото: Own work by Amandasofiarana, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Аксолотль

В природе аксолотли обычно тёмно-коричневого или почти чёрного цвета с крапинками, но существуют и светлые формы, такие как лейцитные и альбиносы, которые особенно популярны в качестве домашних питомцев. Благодаря явлению неотении аксолотли сохраняют ювенильные черты на протяжении всей жизни, что делает их особенно привлекательными.

В неволе аксолотли могут прожить до 15 лет, достигая половой зрелости примерно к одному году. В сезон размножения самцы устраивают танцы, чтобы привлечь самок, оставляя сперматофоры на дне водоёма. Самки откладывают сотни яиц и не заботятся о потомстве.

Эти амфибии ведут хищнический образ жизни, питаясь червями, моллюсками и мелкой рыбой. В отличие от большинства других саламандр, аксолотли остаются под водой всю жизнь, дыша при помощи внешних перистых жабр.

Уточнения

Аксоло́тль — неотеническая личинка некоторых видов амбистом, земноводных из семейства амбистомовых (Ambystomidae) отряда хвостатых (Caudata).

Автор Дмитрий Тезнев
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