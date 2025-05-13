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Летающий тигр из Новой Зеландии: история самого грозного орла

1:31
Зоосфера

Когда-то в Новой Зеландии обитал один из самых устрашающих хищников — орёл Хааста (Hieraetus moorei). Эта огромная птица весила до 18 кг, а её размах крыльев достигал почти трёх метров. Орёл получил прозвище летающий тигр за свою способность охотиться на огромных моа — нелетающих птиц весом до 200 кг. Сильные когти и крючковатый клюв позволяли орлу быстро добивать свою жертву.

орел
Фото: Flickr by Rocky, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
орел

Дикая природа Новой Зеландии развивалась в полной изоляции, и до прихода людей здесь не водились крупные млекопитающие. Благодаря этому птицы заняли все возможные экологические ниши.

Орёл Хааста оказался одним из немногих настоящих хищников этого уникального мира. Его тело сочетало черты как орлов, так и стервятников, что позволяло ему охотиться на добычу, намного превышающую его по размерам. Генетические исследования показали, что ближайшими родственниками орла были мелкие австралийские хищные птицы, но сам он оказался в пятнадцать раз массивнее.

Эволюция до таких размеров заняла всего около 2,2 миллиона лет — удивительно быстрый темп для естественного отбора.

История орла Хааста - яркий пример островного гигантизма, когда изолированные виды быстро увеличиваются в размерах, чтобы занять свободные экологические ниши.

Уточнения

Орлиные — подсемейство хищных птиц семейства ястребиных.

Автор Дмитрий Тезнев
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