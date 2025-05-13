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Кошки заговорят? ИИ уже пробует перевести мяу на человеческий

2:00
Зоосфера

Новости из мира ИИ снова удивляют. Китайская компания Baidu запатентовала систему, способную расшифровывать… кошачьи звуки. Серьёзно. Разработчики хотят перевести мяуканье в человеческую речь. А заодно — научить нас понимать эмоции хвостатых.

Девушка с кошкой породы Сфинкс
Фото: Designed by Freepik by karlyukav is licensed under Public domian
Девушка с кошкой породы Сфинкс

Как это должно работать

По задумке, система будет собирать данные: звуки, поведение, физиологические сигналы — и с помощью нейросетей анализировать, что именно хочет сказать животное. Цель — понять эмоциональное состояние питомца и, возможно, превратить "мяу" в "я голоден" или "уйди с моего дивана".

Почему это вызывает сомнения

Допустим, у вас кошка. И она, как и моя Риса, использует разные способы общения с разными членами семьи. Одного будит, тыкая носом в нос. Второго — просто перешагивает. А если третьего не любит — и не подходит вовсе. Это не универсальные сигналы, а тонко подстроенные сценарии, зависящие от индивидуального опыта и вашей реакции.

Кроме того, кошки чаще говорят телом, а не голосом. Мяукают они выборочно, часто — только если это приносит результат. Мы сами подкрепляем их "речь" — интонациями, угощением. Но общего кошачьего "языка" нет — каждая семья с хвостатым строит свою личную систему общения.

А ещё - как это будет реализовано

Поговаривают, что "переводчик" будет встроен в ошейник. Но как тогда фиксировать язык тела, взгляды и походку? Прописывать руками? Люди склонны к упрощениям — а животные сложнее, чем кажутся.

Кому это может быть полезно

Тем, кто совсем не умеет читать поведение кошки. Тем, кто ругается на промахи мимо лотка, но не идёт к ветеринару. Может, переводчик не решит все проблемы. Но если он заставит людей внимательнее относиться к своим питомцам — уже хорошо.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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