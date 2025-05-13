Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания

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2:00
Зоосфера

Летом в луже у крыльца может плавать древний "динозавр" — броневой головастик размером с ладонь. Не пугайтесь: это не фантастика, а обыкновенный щитень (Triops cancriformis).

Щитень (лат. Triopsidae)
Фото: commons.wikimedia.org by Trilobite2 is licensed under Copyrighted free use
Щитень (лат. Triopsidae)

Выглядит, как из юрского периода. А на деле?

Когда-то щитней считали древнейшими живыми ископаемыми — настолько они похожи на тех, кто плавал по болотам ещё до появления динозавров. Однако позже учёные выяснили, что эти рачки — не такие уж старики. Современные виды появились около 66 миллионов лет назад. Всё равно впечатляет, правда?

Рачок в доспехах

Щитень напоминает мини-креветку с двумя хвостами и огромным панцирем на спине — отсюда и название. Размером он вовсе не мини: отдельные особи вырастают до 11 сантиметров! Особенно странно видеть такого гиганта в луже у дороги.

Где его искать

Щитни живут почти по всей Евразии и предпочитают пересыхающие водоёмы — канавы, лужи, временные пруды. Летом, особенно с конца мая по август, шанс встретить их возрастает. Их жизненный цикл короткий — всего около 90 дней. Весенний щитень встречается реже и только с марта по май.

Чем уникальны

Главное чудо — в их яйцах. После созревания личинки внутри яйцо превращается в цисту, способную пережить жару, мороз, засуху и пролежать в земле десятки лет. Эти цисты легко переносятся ветром или животными, так что щитни могут "воскреснуть" где угодно — стоит луже ожить.

А размножаются они почти без правил

Щитням вовсе не нужны чёткие роли "мама" и "папа". Многие из них — гермафродиты, и прекрасно справляются с продолжением рода без посторонней помощи. Уникальные, живучие и странные — такие вот соседи по канаве.

Уточнения

Щи́тни (лат. Triopsidae) — семейство небольших пресноводных ракообразных класса жаброногих, выделяемое в подотряд Notostraca.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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