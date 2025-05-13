Китайская беззубка уже в Волге: моллюск с паразитами, которого никто не звал

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На дне Волги, Оби и Енисея обосновался гость, которого туда никто не звал. Встречайте — китайская беззубка, двустворчатый моллюск размером с десертную тарелку. Её тут быть не должно, но она уже чувствует себя как дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Holger Krisp, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Китайская беззубка

Вернулись, о ком забыли

Первые встречи с этим моллюском датируются ещё 70-ми — советские учёные находили его в Казахстане. Потом след простыл, и о беззубке забыли. Ошибка. К 2022 году она уже покорила Волгу, осваивала Обь и мелькала в озёрах Подмосковья. Всё началось с казахстанских популяций, которые тихо рванули на север.

Почему это проблема

На первый взгляд — что плохого в фильтраторе воды? Моллюски вроде как очищают среду, разве это плохо? Увы, китайская беззубка с сюрпризом. Её личинки — глохидии — не просто крошечные, а паразитические. Они вцепляются в жабры рыб, питаясь их кровью. И если обычные беззубки ведут себя скромно, то китайская родня — настоящие плодовитые монстры. Размножаются рано, массово и беспощадно.

Проблема не только в глохидиях

Китайские беззубки вырастают крупнее местных, им нипочём загрязнённая вода, и даже хищникам они не по зубам — слишком уж крепкие. Они вытесняют планктон и другие виды, расшатывая пищевую цепочку.

Есть ли надежда

Пока их сдерживает только одно — нелюбовь к холоду. Поэтому в Оби и Енисее беззубки обитают лишь в тёплых водохранилищах. А вот в Волге — полный разгуляй. На некоторых участках они составляют до 40% всех моллюсков.

И что делать? Пока — только наблюдать и надеяться, что местные хищники научатся справляться с этим захватчиком.

Уточнения

Беззубка Вуда или вудова беззубка или кунаширия синанодонтоподобная (лат. Sinanodonta woodiana) — азиатский пресноводный двустворчатый моллюск из семейства унионид.

