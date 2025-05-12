Горная курица, которая квакает, и панда, которая не мишка: зоологические обманки

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В мире животных не всё то панда, что пушистое, и не всякая курица кудахчет. Иногда названия вводят нас в заблуждение сильнее любого маскарада. Именно о таких случаях — наш рассказ.

Фото: commons.wikimedia.org by TimVickers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лягушка породы горная курица

Кто такие ежик и черепаха

Если вам встретится зверёк по кличке "ежик-черепаха" — не удивляйтесь. В старину так иногда называли лягушек. С точки зрения науки — полное недоразумение: черепахи — это рептилии, а лягушки — земноводные. Они не просто не родственники, они даже не в одном биологическом классе.

Панда, которая совсем не мишка

Малая панда (Ailurus fulgens) выглядит, как персонаж мультфильма — пушистая, рыжеватая, с милой мордочкой. Но родственница ли она большой панде? Ни капли. Эти два зверя — представители совершенно разных семейств. Красная панда ближе к енотам и куньим, чем к медведям.

Кстати, ещё один пример путаницы: "кошачий медведь" — это вовсе не кошка и не мишка, а отдельный зверь, которого тоже пытаются приткнуть к разным семействам. Похоже, зоологи тоже любят ребусы.

Кит, который дельфин

Знаете косатку? Её часто называют "китом-убийцей". И тут снова ловушка. Косатка (Orcinus orca) — вовсе не кит, а самый крупный представитель семейства дельфиновых. Да, она хищница, да, опасна — но киты тут ни при чём.

А вот и курица. Только с перепонками

И вот главная героиня — горная курица (Leptodactylus fallax). Имя звучит как домашняя птица с яичным бизнесом, но на деле — это крупная лягушка с Карибских островов Монтсеррат и Эспаньола.

Откуда такое название? Всё просто: мясо этой лягушки на вкус напоминает курятину. Местные жители даже прозвали её "курицей для бедных" и охотно готовили на обед. Увы, увлечение гурманов поставило под угрозу существование вида — сегодня охота на горную курицу запрещена, она находится на грани исчезновения.

Как природа нас разыгрывает

Эти истории — напоминание, что за яркой вывеской может скрываться нечто совсем иное. Названия в животном мире — это не инструкция к виду, а скорее головоломка. И чтобы понять, кто перед тобой — порой нужно заглянуть в учебник биологии, а не в меню.

Уточнения

Биоло́гия (греч. βιολογία; от др.-греч. βίος "жизнь" + λόγος "учение, наука") — наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания.

