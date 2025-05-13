Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш сад пустует? Вот как привлечь бабочек с помощью цветов
Ил, Ту, МиГ, Су: эволюция советских самолётов
Рекорды по сжиженному газу в ЕС, но запасы всё равно падают
Незаметный, но решающий: это место для видеорегистратора считают единственно правильным
Не добавляешь соль в огород? Значит, собираешь сорняки, а не урожай
Как не испортить технику одним движением: простой секрет монтажа проводов
Российские Мальдивы и Бали: здесь вы найдёте бирюзовую воду, белый песок и уединённые бухты
Фольга — враг или друг на кухне? Раскрываем секреты безопасного использования
Ошеломительный успех: мультфильм Царь Царей побил рекорды по кассовым сборам

Хвост трубой, но взгляд тревожный: какие сигналы подаёт кошка перед бедой

2:40
Зоосфера

Кошки не разговаривают с нами словами — но те, кто живёт рядом с усатыми, знают: питомцы умеют предчувствовать то, что человеку пока недоступно. Особенно это ощущается в тревожные моменты. Поведение кошки может резко измениться, и кажется — она что-то знает.

Коты
Фото: flickr.com by Takashi(aes256), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Коты

Возможно, это просто интуиция. А может — нечто большее.

1. Тревожность без причины

Кошка вдруг стала прятаться, шипеть на пустое место, или буквально цепляется за вас? Это может быть реакция на запах, звуки или даже внутренние изменения в атмосфере. Но в народе считают: такое поведение предвещает беду. Особенно если мурлыка делает это внезапно и настойчиво.

2. Неестественные позы

Если животное лежит прижавшись к полу, словно пытается "услышать" что-то под землёй — присмотритесь. Иногда кошки именно так реагируют на приближающиеся природные катаклизмы: землетрясения, грозы, перепады давления.

3. Резкий отказ от еды

Когда котейка отказывается от любимых лакомств, это тревожный сигнал. В первую очередь, конечно, исключите болезни. Но если всё в порядке, а поведение при этом не меняется — возможно, кошка просто чувствует надвигающуюся опасность.

4. Странные звуки

Если кошка вдруг начала громко мяукать, выть или шипеть без видимых причин — это может быть её способ предупредить об угрозе. Особенно если раньше она была молчалива.

5. Необъяснимая агрессия

Питомец начал покусывать руки, хотя раньше был ласковым? Это может быть защитный жест. Он будто бы пытается "оттолкнуть" вас от чего-то или откуда-то. Некоторые считают это попыткой отвлечь хозяина от опасности.

6. Побег из дома

Один из самых мистических признаков — когда кошка уходит. В некоторых регионах считается: если кошка покинула дом без видимой причины, стоит быть начеку. Особенно, если раньше она никогда этого не делала.

7. Изменения погоды и реакция

Многие владельцы замечали, как кошки начинают беспокойно бегать или прятаться за несколько часов до грозы или землетрясения. Это не мистика, а чувствительные рецепторы, способные уловить даже незначительные колебания среды.

Конечно, не всякая странность — это предвестник катастроф. Но если поведение питомца резко изменилось — стоит обратить внимание. И на кошку, и на обстановку вокруг.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг
Недвижимость
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг Аудио 
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Авто
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами Аудио 
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья
Еда и рецепты
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Какие Москвичи были самыми надёжными? Сравнение всех моделей Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Эти 4 типа людей кошки признают как своих — остальные для них просто фон
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Последние материалы
Ошеломительный успех: мультфильм Царь Царей побил рекорды по кассовым сборам
Всего ложка при посадке — и ваши огурцы больше не будут горчить
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Почему многие скучают по вкусу школьной столовки
Мороженое спасает от жары, но не любое: есть подвох, о котором никто не говорит
Тараканы вызывают аллергию — как распознать угрозу и обезопасить свой дом
Тест, который оценит, как стареет ваш организм: за десять секунд и не выходя из дома
Горячие напитки с собой для пассажиров бизнес-класса — романтика каждой посадки
Пока все смотрели на китайцев, в ТОП продаж залетел белорус — и уверенно осел в нём
Очередные грабли: Водонаева не одобряет скорую свадьбу Ксении Бородиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.