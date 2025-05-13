Без дорогих кормов и ветеринаров: как раньше коты оставались бодрыми

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сегодня сложно представить кошку без пакетиков корма, визитов к ветеринару и уютного лотка с наполнителем. Но если вспомнить времена наших бабушек, то мурлыки тогда жили совсем иначе: ели молоко, рыбу и объедки со стола, не стерилизовались и к ветеринарам не ходили. И при этом доживали до 16-20 лет!

Фото: Designed be Freepik by freestockcenter is licensed under Public domian Кошка в саду

В чём был секрет

Натуральная еда. Варёная рыба, мясные отходы, молочные продукты — всё это, хоть и не идеально по современным меркам, всё же обеспечивало белки и жиры. А главное — коты часто ели то, что добыли сами.

Охота. Практически все кошки умели и любили охотиться. Они ловили мышей, птиц, насекомых. Это была не только тренировка инстинктов, но и источник свежего мяса.

Отходы со стола. Да, это были объедки, но они давали калории. Чаще всего это были мясные и рыбные обрезки, каша, холодец — не идеальное питание, но жизнеспособное.

Адаптация. Кошки отлично умеют подстраиваться под условия жизни. Если нужно — выживут и в деревне, и в городе. Умение находить пищу, тепло и укромное место для сна заложено природой.

Репродуктивность. Высокая плодовитость тоже сыграла свою роль: даже если часть популяции погибала, котята рождались вновь и вновь. Один сильный кот мог восполнить целый подвал "соседей".

Тогда и сейчас

Современные коты живут дольше и комфортнее — и это здорово. Но не стоит забывать, что многие кошки прошлого выживали не благодаря, а вопреки. И далеко не все доживали до старости.

Сегодня у нас есть выбор: кормить натурально или промышленно, главное — с умом. А ещё - обеспечить ветеринарную помощь, стерилизацию и защиту от болезней. Потому что домашняя кошка теперь не охотник, а член семьи.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

